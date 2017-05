2.000 alumnos de 50 centros públicos y concertados inician hoy la reválida de ESO

Extremadura estrena hoy la prueba de evaluación de cuarto de ESO, pero con notables diferencias respecto a la establecida inicialmente para este nivel educativo por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Porque no la harán todos los estudiantes que terminan este curso y porque, sobre todo, no tendrá consecuencias académicas, por lo que no determinará qué alumnos pasan o no a la siguiente etapa educativa.

La Consejería de Educación llevará a cabo esta prueba de forma muestral (una muestra) y no censal (todos). La harán entre hoy y mañana 2.000 alumnos pertenecientes a 50 centros públicos y concertados que han sido seleccionados y cuyos nombres no se harán públicos, «para que no se responsabilice a los centros seleccionados de los resultados que, insistimos, serán una muestra de todo el sistema educativo extremeño», explican desde el departamento que dirige Esther Gutiérrez.

Se evaluarán las competencias en comunicación lingüística, asociada a las materias lengua castellana y literatura y primera lengua extranjera; la competencia matemática en relación a las matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y las matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, en función de la cursada por cada alumno de la muestra; y la competencia social y cívica conforme a la materia geografía e historia. El proceso de evaluación será supervisado externamente en todos los centros por una comisión integrada por los miembros de la Inspección y asesores técnicos docentes, y los resultados se reflejarán en un informe global autonómico, en seis niveles de rendimiento por cada una de las competencias que centran la prueba.

Educación también aclara que los centros podrán obtener un informe de resultados, pero sin indicación nominativa de los resultados obtenidos por los alumnos, porque reitera que «su finalidad no es la evaluación individualizada del alumnado, sino la evaluación del sistema educativo en general».

Un objetivo similar al que se persigue con la prueba establecida para sexto de Primaria. Tendrá lugar los días 1 y 2 de junio y, al igual que la de cuarto de ESO, la harán 2.000 alumnos de otros 50 centros públicos y concertados. Una nueva prueba muestral que tampoco tendrá consecuencias académicas para los alumnos. En el caso de la prueba de sexto de Primaria, se valorarán las competencias lingüísticas en lengua castellana e inglés, y las competencias matemáticas y las básicas en ciencia y tecnología.

La última prueba establecida en la Lomce por celebrarse será también en junio. La nueva selectividad tendrá lugar los días 6, 7 y 8 en convocatoria ordinaria.