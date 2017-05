Elia Blanco: «Me considero una víctima de la Gürtel»

Elia María Blanco(Cabezuela del Valle, 1964) se siente víctima de una operación orquestada para desprestigiarla a ella y al PSOE. Ocho meses después de salir en libertad condicional de la prisión de Ávila, donde permaneció casi 16 meses, la exalcaldesa de Plasencia insiste en que no cometió ningún delito y arremete contra los cargos del PP que la denunciaron y contra los jueces que la sentenciaron. «Soy de la opinión de que la sentencia estaba hecha antes del juicio», afirma en la primera entrevista que concede tras abandonar la prisión.

Blanco fue condenada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal de Plasencia a dos años y seis meses de cárcel y ocho años de inhabilitación por fraude, y a otros 10 años más de inhabilitación por prevaricación. La Audiencia Provincial de Cáceres le rebajó después la pena de prisión a dos años y un día. El delito consistió en fragmentar obras para evitar sacarlas a concurso y poder así adjudicarlas al constructor Antonio Romero. También cumplieron prisión el exconcejal Enrique Tornero y dicho constructor, y recibieron penas de inhabilitación los exediles Francisco Barbancho, Blas Raimundo y Mónica García.

—¿Qué ha estado haciendo estos meses desde que salió de prisión?

—Llevo en Plasencia desde septiembre y fundamentalmente he dedicado el tiempo a mi familia. Estoy trabajando como administrativo en una empresa de servicios, con un contrato ajustadito, pero lo suficiente para poder pagar las facturas de momento, y sobre todo para tener la condicional.

—¿Necesitaba una perspectiva laboral para tener la condicional?

—Necesitaba un contrato, porque sólo con las perspectivas a unas personas se la conceden y a otras no.

—Ahora hablaremos de eso, pero antes quisiera saber cómo ha vivido la experiencia de pasar más de un año en la cárcel, de qué manera le ha cambiado.

—Para mí la condena más importante es que se ha puesto en entredicho mi honorabilidad. Eso es más duro que cualquier otra cosa, el hecho de que la gente pueda pensar lo que no es, aunque algunos malpensados lo hagan, porque es normal. Luego está el sufrimiento que ha acarreado para mi familia, lo mal que lo han pasado mis padres y mi hijo, fundamentalmente.

—¿Sigue pensando que la sentencia fue injusta?

—Absolutamente. Sigo pensando que la sentencia fue injusta y que es indecente la manipulación que el Partido Popular hace del sistema judicial. En ese aspecto coincido al cien por cien con Cristina Cifuentes: a mis 53 años, no creo en las casualidades.

—El PP hizo la denuncia, pero luego hubo una condena que fue ratificada por varios jueces.

—No hubo varios jueces que ratificaran la condena. Hay un juez que instruye con un itinerario curioso. Hay un fiscal que se marcha y luego viene otro. De entrada le permiten al PP que sea primero acusación particular y luego acusación popular. A nosotros no nos permiten ninguna documentación y al PP le permiten un vídeo donde presuntamente están las obras, no sé si bien o mal ejecutadas porque no llegué a verlo. Sin duda, yo soy de la opinión de que la sentencia estaba hecha antes del juicio.

—Es una acusación muy grave.

—Sí, es una acusación muy grave, pero es lo que creo. No creo en las casualidades ahora.

