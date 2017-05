Vara asegura que dará toda su ayuda a Sánchez y que se presentará a la reelección

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho este lunes que tras la victoria en las primarias dará toda su ayuda a Pedro Sánchez para ganar al PP y que él se presentará a la reelección en el cargo en el próximo Congreso Regional, que se celebrará en septiembre.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en Mérida tras una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional en la que ha analizado los resultados de las primarias. Ha señalado que el PSOE es un partido "referente" para los españoles ya que "les aporta mucho".

Ha agradecido el trabajo de los otros dos candidatos, Susana Díaz y Patxi López, y ha felicitado a Sánchez por "una victoria rotunda y brillante".

En este sentido, ha manifestado toda su disposición para ayudarle en su gestión y en la labor que tenga que hacer para vencer al PP en los próximos comicios generales ya que el PSOE debe ser una mayoría social y hacer cambios en beneficio de la población.

Ha agregado que tras las primarias quien ha ganado debe tener "generosidad" y quien no ha vencido "humildad".

Entre los posibles motivos del triunfo de Sánchez Fernández Vara ha mencionado "lo que ocurrió" durante la reunión del Comité Federal del pasado mes de octubre, cuando Sánchez presentó su dimisión, y que muchos compañeros no lo comprendieron.

Además, ha respondido a las palabras de la coordinadora de la campaña de Pedro Sánchez, Adriana Lastra, de que líderes territoriales como él deberían "pedir disculpas" a los militantes por dejar de representarles y ha aseverado que siempre ha representado a las bases y que no hay que "pedir perdón".

También ha explicado que es importante que en el proceso de los "congresillos" provinciales en los que se aprobarán las listas de los delegados que irán al Congreso Federal hay que "intentar llevar listas consensuadas y de integración".

Ha argumentado que el número de los delegados de Badajoz y Cáceres debe ser "una fiel y proporcional" representación de lo reflejado en las urnas, sobre lo que ha puesto como ejemplo que en la provincia pacense ha habido un 47,9 % a favor de Susana Díaz y un 46 % por Sánchez, y en la cacereña un 53,9% por el segundo y un 47,8 por la primera.

Asimismo, ha continuado, se celebrarán los congresos regionales y provinciales, sobre lo que ha dicho que la Comisión Ejecutiva Regional ha decidido hoy que el 21 de junio se celebrará una reunión del Comité Regional para convocar el Congreso de Extremadura, que tendrá lugar en septiembre y al que se presentará para la reelección.

En este sentido, ha subrayado que no se siente "cuestionado" tras la victoria de Sánchez y que "hay mucha gente que me dice que me presente".

Sobre la recogida de avales, ha dicho que la recogida de avales "divide más que une" y que la posibilidad de presentarse sin ellos "sobrevuela en nuestras mentes".