El viernes fui a una fiesta de fin de curso. Estábamos casi todos menos un par de colegas que no pudieron asistir. Indagué la razón y la justificaron con una palabra nueva: precomunión. Mis compañeros tenían un compromiso ineludible: la precomunión de un familiar. Uno se había ido a una parcelina de las afueras para disfrutar de un catering con carpa y todo llegado desde Sevilla y el otro estaba en un chalet de Proserpina, paladeando el atardecer previo a la comunión de un sobrino entre tortillas recién hechas, gambas blancas fresquísimas, jamón del bueno, mucho sushi y mucho cava.

La precomunión: he ahí el evento de moda. Da lo mismo lo que razonen obispos sensatos y párrocos comprometidos desde el púlpito y las pastorales. Mi niño no va a ser menos y tendrá precomunión, comunión, Eurodisney y 'aifón'. Tendré que pedir un crédito al banco, una cosa módica que pagaré en tres años, pero, desde luego, mi niño no se traumatiza.

¿Estamos locos o qué? La espiral de trabajo sin descanso para tener lo que no nos hace felices es imparable y desquiciante. Que no, que el niño no nos va a querer más y se convertirá en un ser súperprotegido que solo apreciará a quien lo mime, halague y reblandezca.

Atención a los institutos. Llega el tiempo de los exámenes, ergo llega el tiempo de los suspensos. Hace 30 años, un cuatro era una bronca, un castigo, un zapatillazo. Hoy, un cuatro bien contado y adornado por el niño es una visita familiar al instituto, una amenaza de denuncia policial por injusticia manifiesta y un aluvión de recursos a la inspección para luchar por el aprobado robado por el profesor sinvergüenza.

Hemos pasado de la pleitesía al desprecio. Extremismo, se llama eso. Del sí señor, sí señor al médico, al periodista, al profesor, al funcionario, al político, hemos saltado al todos son corruptos, inútiles e injustos. Un niño en el fisioterapeuta. Le pregunta el profesional por la consulta del médico. El niño tiene diez años y responde: «¡Bah, esa médico está ida, ni caso!». Un niño de diez años solo responde así si lo ha escuchado en casa.

La médico está ida, el funcionario es un inútil, el profesor, un vago, el periodista, un mentiroso, el político es la hez, lo peor. Es muy peligrosa, mucho, esta espiral social de la falta de respeto. La opinión de los profesionales se pone en solfa por sistema. Cualquier comentario en las redes sociales, cualquier foro o cualquier consulta en Doctor Google, Profesor Google, Psicólogo Google son más creíbles que el dictamen antaño reputado y hoy sospechoso de un profesional con experiencia y rigor.

Que no le falte de nada al niño, que no encuentre ninguna dificultad en la vida, que la escuela o el instituto no sean para ellos un sinónimo de esfuerzo, sino un paraíso de felicidad. ¡Ay, la felicidad del niño! La felicidad de los padres no cuenta. Hace tiempo que supimos que no conseguiríamos lo que soñábamos así que nos reflejamos en el niño y que lo consiga él. Mi querida hija Hildegart: niña perfecta que danza, es políglota, nada como un pez, juega al fútbol como nadie, vale para modelo, para cantante y si un árbitro, un entrenador, un profesor o un monitor no la valoran ni respetan como queremos, a por ellos.

Mi felicidad es secundaria porque es imposible. Todo el día haciendo cosas que no me gustan para que mi niño tenga de todo, fundamentalmente, lo que yo no pude tener. Me he olvidado de disfrutar de la vida, no tengo tiempo para mí, ni tampoco para el niño, la verdad, pero no le falta de nada y de mayor podrá ser todo lo feliz que yo no soy y conseguir lo que yo no he conseguido. ¿O no?