Examen parcial a la legislatura

Desde 2015 ha habido cambios en la región. Los menores pueden ir legalmente a conciertos, en casos extremos de desahucio el banco no puede expulsar directamente a una familia, se han apagado dos conatos de moción de censura en Badajoz y Cáceres, ciudad donde se han rodado capítulos de la exitosa serie Juego de Tronos. En cuanto a grandes infraestructuras, se ha hecho poca cosa, si bien la paz social se ha restablecido al haberse extinguido aquellos Campamentos Dignidad que tanto dolor de cabeza le dieron a Monago en la anterior legislatura, cuando partidos como Podemos o Ciudadanos no estaban en las instituciones.

TASA DE PARO -0,4 Reapertura PAC Transporte escolar gratuito Devolución del copago farmacéutico Aumento de la plantilla docente Seguros agrarios Elección por concurso del director de la Cexma Mejoras entre el funcionariado público Reducir el presupuesto de la Asamblea en un 25% Supresión del canon de saneamiento Calendario de las oposiciones Ley de mecenazgo de bibliotecas abiertas Plan Integral LGTB CRECIMIENTO -0,1 DÉFICIT 1,61%

Esta semana se llega al ecuador de la legislatura que se inició en 2015 tras unas elecciones que depararon un resultado fragmentado.

Ante la histórica hegemonía compartida entre PSOE y PP, la irrupción de Ciudadanos y Podemos con sus derivadas locales, las elecciones municipales y autonómicas de hace dos años dibujaron un escenario inédito en muchas corporaciones. Entre socialistas y populares obtuvieron el 78,8% de los 3.350 concejales en juego distribuidos por municipios de la región, pero se conformaron tantas minorías que en algunos ayuntamientos el poder ha cambiado de manos al no saber manejar la situación algunos de los alcaldes investidos en las semanas siguientes. En otros, como Badajoz y Cáceres (PP) y Mérida (PSOE) se ha hecho un esfuerzo en la capacidad de negociación para evitar mociones de censura.

Los datos de paro siguen siendo terribles y aunque el juvenil ha bajado el de mujeres ha subido

Ha cerrado la Mina de Aguablanca y no se conoce el futuro de la central nuclear de Almaraz

Vara no ha conseguido fijar las fechas de oposiciones para acabar con la incertidumbre

En clave regional, en esta IX legislatura el PSOE recuperó el poder de la Junta de Extremadura gracias a sus 30 diputados de la Asamblea. El PP se quedó en 28, Podemos irrumpió con seis y Ciudadanos obtuvo solo una. Si bien la abstención de Podemos permitió la investidura del socialista Guillermo Fernández Vara, éste ha sacado adelante los asuntos más trascendentes, como los dos presupuestos elaborados hasta ahora, gracias al PP.

Las promesas del cambio

Para analizar cómo se ha llegado al ecuador de la legislatura habría que evaluar el grado de cumplimiento de las principales promesas por un lado y la evolución de los macrodatos económicos en comparación con el resto de autonomías.

También hay que saber que grandes infraestructuras como el AVE o tren rápido, la plataforma logística de Badajoz o la construcción de un hospital en Vegas Altas, ahora en Don Benito, apenas han experimentado un impulso a la vista de los ciudadanos. Lo único que ha progresado y se aprecia físicamente ha sido la construcción del futuro Palacio de Justicia en Badajoz, con fondos estatales. En cuanto a la red de carreteras ésta sigue siendo la misma que hace dos años.

Cuando Fernández Vara presentó su Agenda del Cambio antes de concurrir a las elecciones de 2015 traía bajo el brazo sesenta medidas ante notario. Todas ellas tenían un plazo de ejecución y un coste estimado. La Junta tiene una web donde afirma que está cumplida al 90%, pero esto es muy matizable y a día de hoy no se puede decir que la haya respetado íntegramente.

Según la Junta, en enero de 2016 ya se habían cumplido casi dos terceras partes de lo que contenía aquel documento. Y citaba entre otras cuestiones la reapertura de los puntos de atención continuada (PAC) que cerró el PP, la reposición del transporte escolar gratuito para Bachillerato y FP o la reducción de apertura de festivos en el comercio a diez, lo cual ha llevado a cabo. También aseguraba el ejecutivo autonómico que en materia social había cumplido hace ya más de un año todas sus promesas ante notario.

Otras cosas sin embargo no se han ejecutado, ya están fuera del plazo prometido o simplemente son imposibles de aplicar. No ha habido por ejemplo una reforma del Estatuto de Extremadura para mejorar la participación ciudadana, entre otras razones porque para ello se necesita una mayoría cualificada de la que no disponen los socialistas.

De hecho, muchas de estas promesas son condicionales y empiezan con un «negociar» o «iniciar un procedimiento», como es el caso de devolver materias de salud pública al Gobierno de España, algo que no puede decidir la Junta unilateralmente, igual que eliminar los indultos en caso de enriquecimiento ilícito, una competencia exclusiva del Consejo de Ministros que aquí se quedó en pronunciamiento. En otros casos, como el pago en diez plazos de las tasas universitarias, lo que se hizo en 2015 fue formar un grupo de trabajo para analizarlo, en cualquier caso mucho más tarde de los tres meses que se dio de plazo Vara para abordar su Plan de Juventud.

El presupuesto de la Asamblea de Extremadura se ha reducido, pero no en un 25% como anunció aquella Agenda del Cambio, donde también se recogió ante notario la promesa de incentivar la demanda interna a través del consumo, un punto que hablaba de planes de renovación de electrodomésticos o mobiliario de hogar, para lo que se daba un plazo de seis meses. A día de hoy el Plan se ha activado a medias. Salió adelante la primera parte. De cara a la segunda, ha habido quejas entre los empresarios del sector pues hay mucha gente que está esperando esas ayudas y por eso no compra, lo que ha paralizado el consumo, han criticado algunos vendedores.

En cuanto a lo público, no se puede decir que la Junta haya atendido lo que prometió en su Agenda, donde se hablaba de negociar con los sindicatos de la función pública un nuevo contrato de conciliación para adaptar mejor los horarios a las necesidades personales y familiares (teletrabajo, acumulación de horas, negociar la jornada semanal). Es cierto que se ha empezado a hablar, pero el final de la negociación se antoja lejano.

También está parada la idea de facilitar al empleado público la capacidad para decidir y pactar con la Administración la reducción de tiempo de prestación con reducción proporcional de sus retribuciones salvaguardando las necesidades del servicio.

A 1 de enero de 2016 se iban a publicitar todas las comisiones de servicio y las razones, pero esto solo se ha cumplido a medias, igual que publicar un calendario de oposiciones con fechas concretas para los próximos cinco años para acabar con la incertidumbre de miles de opositores. En esta cuestión tan solo se ha llegado a un acuerdo y a muy corto plazo en Educación, donde habrá oposiciones de secundaria en 2018 y de primaria en 2019. En Sanidad o Administración General la incógnita sigue.

En el campo la Junta recuperó el modelo anterior a la época de Monago de seguros agrarios y en su lucha contra la tuberculosis es cierto que la incidencia de esta enfermedad bovina ha bajado, pero el malestar de los ganaderos sigue siendo patente, como demostraron a finales de 2016 con una pitada en la Feria de Trujillo varios dirigentes agrarios de Asaja a la consejera de Medio Ambiente y Rural y Políticas Agrarias.

Al margen de lo contenido en esta Agenda, en estos dos años han irrumpido temas como el cese de la actividad en la Mina de Aguablanca, cerca de Monesterio, la incertidumbre sobre la continuidad de la central nuclear de Almaraz o la supresión de los premios Ceres al no haber financiación privada.

Paro, déficit y PIB

Otras cuestiones a analizar son los grandes datos -paro, crecimiento y déficit-, los cuales no han mejorado llegados al ecuador de la legislatura. En tasa de paro Extremadura sigue ofreciendo el peor dato de España. Apenas se ha movido del 29% en estos dos años. Aunque se ha reducido la tasa de paro juvenil ha aumentado mucho más la de mujeres.

Según la Encuesta de Población Activa de junio de 2015, la tasa de paro en la región era del 29,6%. Prácticamente dos años después, en la última EPA, la de marzo de 2017 este índice es del 29,2%. En cuanto a los jóvenes, se ha reducido en este periodo del 53,2% al 49,1%, pero en mujeres ha crecido del 26,8% al 34,2%. Hay que decir que en este periodo ha habido una población activa menor, con 9.000 personas menos en disposición de trabajar.

En crecimiento Extremadura sigue estando por debajo de la media nacional. En 2015 Extremadura registraba un crecimiento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 2,1%, pero presentó el menor PIB per cápita (15.882 euros), un 31,5% inferior a la media nacional.

Este año se supo que entre las tres comunidades que obtuvieron menores registros de crecimiento en 2016 estaba Extremadura, con un 2%. En cuanto a PIB per cápita, de nuevo la comunidad se situó a la cola, aunque mejoró el dato con 16.369 euros, un 31,7% por debajo de una media nacional que también mejoró levemente.

Otro parámetro que ha estado bajo la lupa en los últimos años ha sido el déficit, que ha condicionado muchos de los recortes en los presupuestos en todo el país. Extremadura cerró 2015 con un déficit del 2,64% cuando el objetivo impuesto por el Ministerio de Hacienda era del 0,70, el cual solo lograron Canarias, Galicia y País Vasco. Hay que decir que el déficit medio de todas las comunidades fue del 1,66%

Al cierre de 2016 Extremadura presentó un déficit del 1,61%, menor que hace dos años pero que por comparación con otros territorios nos ha hecho ser la región más incumplidora junto con Murcia, pues ahora ha habido once comunidades que sí han logrado el objetivo impuesto por Hacienda.

En este ámbito hay que recordar que en noviembre de 2016 la Junta admitió que prefería renunciar al cumplimiento del déficit para asegurar servicios e impulsar inversiones. Precisamente el pasado 11 de mayo el presidente Guillermo Fernández Vara dijo en Badajoz que a partir del ecuador de la legislatura se reactivarán las inversiones. Citó tres en concreto, como las dos rondas de circunvalación pendientes en Badajoz y Cáceres y un impulso a las obras de la Plataforma Logística en la capital pacense, proyectos todos que acumulan bastante retraso.

Producción legislativa

En la Asamblea de Extremadura se han aprobado varias leyes: una sobre sanciones en espectáculos públicos y actividades recreativas, una herramienta necesaria para multar a los establecimientos de ocio nocturno que incumplan el horario de cierre y sobre lo que había un vacío legal. En materia de juventud también se han tomado medidas para minimizar el consumo de alcohol.

Otra Ley ha sido la de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social (acordada por Podemos); también sobre Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas; así como una Ley de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura, que es la que permite expropiar temporalmente el uso de casas de los bancos para casos límite de desahucio.

Más irrelevante ha sido una Ley del Plan de Estadística de Extremadura 2017-2020, con la que se pretende una producción y difusión de estadísticas adecuadas.

Además, este mes de mayo también pasó por la Asamblea la Ley que modifica la de 2004 sobre Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura, y que ahora permitirá acceder a montes privados mediante una declaración de interés general en las zonas de alto riesgo de incendio.

Por último, se ha presentado (aún por aprobar) una Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, en este caso con polémica pues desde que la inició el gobierno anterior del PP hasta la actualidad los sindicatos han sido muy críticos con ella y este mes de mayo se ha sabido que el Consejo de Estado cree que vulnera competencias municipales.

Algunas de las leyes que han salido adelante como propuestas de Ley a iniciativa de los grupos parlamentarios han sido la de Cuentas Abiertas a instancia de Podemos, la supresión a principios de legislatura de la ley que regula el Consejo Consultivo, la propuesta que impulsó podemos para que los menores de 18 años pudieran ir a conciertos acompañados de sus padres o la que obliga a las gasolineras a contar con al menos un empleado y que sean accesibles, ésta la más reciente.

Luego están las leyes de los presupuestos para 2016 y 2017, que merecen un comentario aparte, pues hay que saber que el Grupo Socialista en esta primera parte de la legislatura se ha apoyado en el PP para sacar adelante las cuentas públicas con las que dinamizar la región y se ha encontrado siempre con la oposición de Podemos en esta cuestión.

Con este apoyo durante los dos primeros ejercicios consecutivos el PP ha querido transmitir que no desea bloquear la región. Y si bien los debates más duros han sido entre PSOE y Podemos, también es cierto que los grupos parlamentarios que lideran Fernández Vara y Álvaro Jaén han llegado a acuerdos para sacar adelante leyes en materia social, como el decreto ley finalmente convalidado por la Asamblea con matices contra la exclusión social o la anteriormente citada Ley Social de la Vivienda.

