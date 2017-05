Julián Carretero: "No descarto la política en el futuro"

Acaba de dejar la Secretaría General de Comisiones Obreras tras 13 años en el cargo y uno intuye que lo hace con mucho alivio: basta reparar en que las preguntas sobre el futuro y sobre la actualidad regional las contesta con mayor energía –de pronto, brasas bajo la ceniza– que las preguntas sobre su pasado sindical. Julián Carretero es calculadamente ambiguo sobre su disposición a estar en lo sucesivo dentro de un partido, o en un cargo público, pero es claro en que, en un sitio o en otro, estará siempre en primera línea de la política, actividad a la que dice que ha consagrado y consagrará su vida. Y es que, atendiendo a su manera de ser, es difícilmente imaginable que Julián Carretero Castro (Higuera la Real, 1959), renuncie a situarse lo más cerca posible de donde se cuecen los asuntos públicos, lo cual debería ser considerado un elogio en una tierra como Extremadura, donde tanto gusta el aguardo, el sombrajo, cualquier chabisque que sirva para emboscarse.

–¿A partir de ahora qué, se va a dedicar a la política?

–Me he dedicado a la política siempre; más durante los últimos 25 años, y muchísimo más en los últimos 13.

–Eso quiere decir, entonces, que seguirá en la política. ¿Dónde?

– (Risas...) Que yo me dedicara a la política desde un ámbito concreto: un gobierno, un parlamento, un ayuntamiento... nada de eso depende de mí aunque lo quisiera. Debo decir que en estos momentos no quiero. Ni me lo planteo. Entre otras razones porque las próximas elecciones son dentro de dos años. Ahora bien, sí reconozco que para mí la política, entendiéndola como el instrumento para transformar las cosas, me entusiasma. Es a lo que me he dedicado toda mi vida. Cuando llegué al Cerro de Reyes en el año 80, y durante once años fui secretario de un colegio que era una cooperativa, montamos aquella escuela para transformar el barrio: hicimos desde equipos de fútbol a una asociación de viudas. Eso era hacer política.

–En noviembre del 2015, usted dijo en una entrevista en HOY que cuando llegara el momento de salir de la Secretaría de CC OO –es decir, este momento– ni descartaba ni auspiciaba entrar en política, entendida como afiliarse a un partido, trabajar en él, etc.

–Si me pregunta si estoy afiliado a un partido o preveo afiliarme, le digo que no. Sólo he estado afiliado en mi vida al Partido Comunista. Me afilié en el 76, cuando era clandestino, y lo dejé en el año 82. Después he colaborado con Izquierda Unida y fui en sus listas al Ayuntamiento de Badajoz en el año 87, cuando el candidato a alcalde era Javier Bodas. Si me pregunta si alguien me ha planteado nada, la respuesta es la misma: no. En este momento no es algo que tenga entre manos, pero también le digo que no lo voy a descartar porque la política para mí es un proyecto de vida. La inquietud política se puede desarrollar en muchos ámbitos, no sólo en un partido político.

–¿Si no es a la política, a qué se va a dedicar en el inmediato futuro?

–En el más inmediato, a descansar. Serán algunos meses. No me puedo plantear volver a la escuela. Incluso por razones éticas. Yo dejé el colegio Jesús Obrero, en el Cerro de Reyes, siendo profesor de octavo de EGB... ¿dónde queda ahora eso? Caería en la escuela como un marciano.

–¿De qué va a vivir, entonces?

–El proyecto más inmediato que tengo es en la Fundación Estudio y Cultura, de Comisiones, y a través de un crédito horario del sindicato. Eso me da para comer, si a eso vamos. Lo que quiero decir es que, a medio plazo, tengo que resituarme porque ser secretario de CC OO se vive las 24 horas del día con una gran intensidad. Cuando uno sale es necesario hacerse con una nueva manera de vivir.

Lee la entrevista completa en la edición impresa de este domingo o Kiosko y Más.