Se vende 'Sindicatos'

Van a vender en Cáceres el edificio de Sindicatos. Se trata de un inmueble de ocho o diez plantas situado en la mejor zona de la ciudad, en la avenida Primo de Rivera, a un paso de la delegación cacereña del diario HOY. El edificio que albergó los sindicatos verticales de Franco es de una arquitectura muy racionalista y seria, muy del régimen, de cualquier régimen, de esos mamotretos que podrían estar en el Berlín oriental, en la zona prusiana de Estrasburgo o en las avenidas del ensanche franquista de cualquier capital de provincia española, flanqueado por un Gobierno civil y unas oficinas del Instituto Nacional de Previsión.

Dice mucha gente que el edificio cacereño de Sindicatos es feo y que no está claro su valor arquitectónico. Y yo digo que también debieron de parecer feas en su día las murallas almohades y ahora bien que presumimos de ellas. A un servidor, el edificio cacereño de Sindicatos no es que le guste, es mucho más: le tengo cariño. La razón es sencilla: ahí trabajó mi padre.

En casa, nadie decía que mi padre se iba a trabajar al sindicato franquista, sino a la oficina. «Como no hagas los deberes, te vas a enterar en cuanto tu padre venga de la oficina», amenazaba mi madre. O nos hacía un encargo: «Llamad a vuestro padre a la oficina a ver si viene ya que vaya echando el arroz». Para mí, lo que se va a vender en Cáceres no es el edificio de Sindicatos, sino La Oficina.

A los cacereños, no nos sorprenden porque llevamos toda la vida viéndolas, pero a los turistas que salen del parking nuevo les llaman mucho la atención las escaleras exteriores de Sindicatos. Lo que no saben es que las interiores son aún más solemnes: si por ellas descendiera Clark Gable y dijera una frase imperecedera, no desmerecerían en absoluto.

Pocas veces entraba yo en La Oficina, pero cuando lo hacía, siempre era para disfrutar de un momento maravilloso. Si era un día normal, sabía que no saldría de allí sin un cuaderno de hojas blancas que mi padre grapaba y me regalaba. En él, escribía luego historias que los sábados corrían por los pupitres del colegio y entretenían a mis compañeros. Después estaban las ocasiones sublimes. Había una fija: la tarde del cinco de enero, cuando íbamos toda la familia a ver, con otras muchas familias, una película en el salón de actos y luego nos iban nombrando a los niños uno por uno, subíamos al escenario y los Reyes Magos nos entregaban un regalo.

Había otras ocasiones memorables como escuchar mi primer concierto de música clásica, asistir por primera vez a un estreno teatral o ver la primera película de cine fórum, que no entendí y me pareció muy lenta, aunque algo tendría cuando no la he olvidado. Pero lo que siempre recordaré es que fue en el escenario del salón de actos de Sindicatos donde por primera y única vez canté en solitario y a capela. Tenía 12 años y desconozco la razón de tal atrevimiento, solo me acuerdo de parte de la letra de la canción: «Boga, boga, marinero. La barquilla no volverá. Voy lejos de aquí, voy lejos de aquí». Al acabar, me aplaudieron mucho y, bajando del escenario, escuché a una señora decir: «Qué bien canta para faltarle un brazo». Aquella señora me dejó para los restos sumido en una inquietante pregunta que aún no he sido capaz de responder: ¿qué relación existe entre mi voz y mi brazo?

No sé qué harán los compradores con el edificio de Sindicatos. En los años 60, era casi un rascacielos y a su terraza superior se subían los oficinistas para contemplar a las turistas extranjeras que tomaban el sol en bikini en la piscina del muy próximo hotel Extremadura. Esto no lo cuenta mi padre, sino mi madre con mucha sorna. Mi padre prefiere contar una visión santa: el 12 de mayo de 1967 subió con sus compañeros a la azotea para ver el avión del Papa escoltado por cazas españoles camino de Fátima. En fin, no se vende Sindicatos, se vende un pedacito de la crónica sentimental de Cáceres.