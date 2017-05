Fempex advierte: Habrá que buscar alternativas al impuesto de plusvalías

La Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX) ha asegurado que, de declararse nulo el impuesto de plusvalía en los inmuebles urbanos, habrá que buscar fórmulas alternativas de financiación para poder seguir prestando servicios a los ciudadanos.

El presidente de la FEMPEX, Francisco Buenavista, se ha referido así a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nulo el impuesto de plusvalía municipal, que grava la revalorización de los inmuebles urbanos cuando son vendidos, si no se han producido ganancias.

En Cáceres, por ejemplo, podrían reclamar la devolución del pago de este impuesto unos 3.600 cacereños, según un estudio elaborado por Tinsa, y en Badajoz, unos 5.800.

Con esta decisión, el Constitucional extiende a toda España los efectos de la doctrina acordada el pasado febrero para los territorios forales.

Francisco Buenavista ha señalado que esta decisión da la razón a los ayuntamientos en su petición de reformar la Ley de Haciendas Locales, "que es de los años 80 y está necesitada de reformas".

Además, ha afirmado que desde los ayuntamientos se aplica esta figura tributaria "tal y como viene legislada", por lo que, si el TC ha dictaminado que no se puede hacer, "la responsabilidad sobre el impuesto es del legislador".

En este sentido, ha apuntado que la sentencia del Constitucional no ha dicho que el impuesto sea ilegal, sino que "no se puede gravar una transacción, si no ha habido un aumento de valor en ella".

Buenavista ha asegurado que si los alcaldes dejan de cobrar este impuesto, habrá que buscar formulas alternativas de financiación, para poder seguir prestando servicios a la ciudadanía.

Por último, ha indicado que el impuesto es potestativo y la mayoría de municipios de la provincia de Badajoz lo están cobrando porque, para ofrecer estos servicios, hay que financiarlos "por las figuras que la Ley de Haciendas Locales permite hacerlo".