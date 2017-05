Carretero pide unidad y pragmatismo a CC OO en su despedida

Tras veinticinco años en la Ejecutiva del sindicato, trece como secretario general y antes doce como secretario de organización, Julián Carretero Castro (Higuera la Real, 1959) se despide hoy como líder de CC OO Extremadura. Esta mañana en Mérida, en la apertura del congreso regional del sindicato, ha estado arropado por el aún secretario general federal, Ignacio Fernández Toxo (que deja el cargo dentro de un mes), y una amplia representación de la izquierda política extremeña, además de miembros de UGT y la patronal regional.

Carretero ha hecho un somero balance de su actividad sindical, ha repartido agradecimientos entre decenas de personas que le han ayudado en su labor sindicalista y también ha lanzado un mensaje a los delegados del sindicato que eligen esta tarde noche a su sucesora. En principio, hay dos candidaturas, las encabezadas por Marisol Salazar y Encarna Chacón. Hasta esta tarde cabe la posibilidad de que haya una lista de integración o incluso, aunque improbable, una tercera candidatura toda vez que apenas se necesitan doce avales.

Julián Carretero ha dicho que hay que tener radicalidad en las ideas para defender a los trabajadores y avanzar en la recuperación de derechos laborales y sociales perdidos pero también ha enfatizado que esa radicalidad de ideas debe ir acompañada de "pragmatismo en la acción sindical" para poder encauzar esas reivindicaciones y que los trabajadores "tengan trigo". Carretero ha añadido, en referencia a los delegados de CC OO y a las dos candidatas a la secretaría general, que el sindicato no puede desperdiciar "su patrimonio, que no es otro que el de la unidad que nos ha llevado a ser referencia de la clase trabajadora". Carretero fue elegido secretario general de CC OO Extremadura en mayo de 2004 un 84% de apoyos. Esta tarde se vota su informe de gestión y posteriormente se elegirá la secretaria general, además de los miembros de la nueva Ejecutiva y los representantes de CC OO Extremadura en el congreso confederal del sindicato previsto para dentro de un mes.

Las candidatas a la secretaría general de CCOO en Extremadura, Marisol Salazar (i) y Encarna Chacón, posan al inicio del X Congreso regional de esta central sindical, celebrado hoy en Mérida, donde se han reunido 120 delegados. / EFE

En el inicio del congreso han estado presente, entre otros, el secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. A Vara le ha pedido Carretero que se "meta en el barro" porque Extremadura "necesita un impulso". Hay que meterse en el barro, recalcó, para "que nos respeten y nos ayuden, pero no por caridad, porque solos no salimos. No corren buenos tiempos". Fernández Vara calificó al todavía líder de CC OO Extremadura como un "tipo correoso, agresivo pero leal". El presidente extremeño aseguró que "no sería presidente de la Junta sin CC OO y sin los trabajadores" y concluyó Vara que "como hombre de izquierdas muestro mi profundo agradecimiento por la pasión, la actitud valiente" del sindicato por su actuación en la legislatura anterior en la que gobernó el PP con José Antonio Monago al frente.

En el arranque del congreso de CC OO Extremadura han asistido también el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, los consejeros José Luis Navarro (Economía e Infraestructuras) y Esther Gutiérrez (Educación y Empleo), la portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; el secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén; la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez; el secretario general de la patronal extremeña, Javier Peinado; el presidente de la Corporación Empresarial Extremeña, Juan Manuel Arribas, y el exsecretario general de CC OO Extremadura y actual portavoz del PSOE en la Asamblea, Valentín García.