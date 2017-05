La Junta no compensará con dinero a sus altos cargos por las vacaciones no disfrutadas

El Gobierno cuestiona una decisión de la Junta recogida en los Presupuestos de Extremadura de este año. El Gobierno de Guillermo Fernández Vara incluyó en el articulado de la ley de Presupuestos regionales una medida que piensa aplicar a los integrantes del Consejo de Gobierno, altos cargos y personal eventual. Se trata de no pagar, de no compensar con dinero, a los que no disfruten la totalidad de las vacaciones a las que tienen derecho.

Para el Gobierno de Mariano Rajoy esa medida del Ejecutivo de Fernández Vara puede vulnerar la legislación laboral y es susceptible de ser declarada inconstitucional. Por ese motivo ha dado el paso previo para evitar llegar al Alto Tribunal. La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Extremadura da por iniciadas formalmente las conversaciones para resolver esa discrepancia.

El Gobierno considera que no se ajusta a la legalidad lo recogido en el apartado 5, artículo 22, de la Ley de Presupuestos de Extremadura de 2017 aprobada en enero. En el texto se recoge que «la compensación económica por vacaciones no disfrutadas en ningún caso será de aplicación a los miembros del Consejo de Gobierno, a los altos cargos ni al personal eventual».

Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública indican a HOY que no habrá batalla legal en el caso de que se obligue a modificar ese artículo pero subrayan que la decisión de no pagar a altos cargos y personal de confianza por las vacaciones que no consuman es asumida por todos y se ejecutará.

El departamento de la Hacienda autonómica la justifica como ejemplo de austeridad por la situación de las arcas regionales y ante una realidad económica del país que se presenta aún complicada.