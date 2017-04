La Junta recalca que el sector público tiene más peso en Extremadura

El análisis sobre la sostenibilidad de la deuda regional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) recomienda a Extremadura contención del gasto. Pero no es la primera vez. La Junta recibió en marzo un estudio sobre previsiones en sanidad y educación para el periodo 2017-2019, en el que indicaba que la comunidad estará por encima del gasto medio. El Ejecutivo regional replica que la región tiene unas características especiales que justifican estos datos.

En la respuesta al informe de la Airef, remitida a finales de abril, la Consejería de Hacienda indica en primer lugar que no comparte el método de cálculo empleado por la entidad. En el caso de la sanidad, lamenta que utilice como referencia el gasto por población ajustada, un término que se utiliza para el reparto de uno de los fondos del sistema de financiación. Consiste en una fórmula que pondera distintos aspectos de las comunidades, desde la población y sus grupos de edad a la superficie y la insularidad. Para la Junta, este indicador no debe ser empleado, ya que no incluye cuestiones como la densidad de población y la pobreza relativa.

En cuanto a la educación, la Airef compara los gastos de cada comunidad en relación con los grupos de edad de cada etapa (en Primaria, Secundaria, Universidad y en el global). En este caso, la Junta estima que debería haberse tenido en cuenta la superficie de la región y la dispersión territorial.

Mayor financiación pública

Además de cuestionar el método de cálculo, Hacienda considera que la Airef debería tener en cuenta la forma que eligen las comunidades para prestar sus servicios. En concreto, aquellas regiones en las que sus ciudadanos optan por centros privados tienen, en consecuencia, menos coste en sus servicios públicos.

La Junta recalca que, según los últimos informes, Extremadura es la región con menos gasto sanitario privado por habitante con 400 euros, mientras que Madrid está a la cabeza con casi 700. Son, respectivamente, las comunidades con menos y más renta; lo que evidencia que, a mayor riqueza, más peso tienen las privadas.

En el gasto público por habitante Extremadura aparece en cuarto lugar con 1.378 euros. Sin embargo, si se tiene en cuenta el coste de los servicios privados la región estaría en la media con 1.778 euros por habitante, lo que demuestra que no está sobrefinanciada.

Este análisis también se ha realizado en el ámbito educativo. Extremadura es la región con menos gasto privado por habitante y Madrid la que más. Si esto no se tiene en cuenta, los indicadores en el uso de fondos públicos sitúan a la región por encima de la media.

Dicho de otro modo, la población realmente atendida por la sanidad y la educación extremeña cubre casi al 100% del total. Por eso la Junta considera que los parámetros empleados por la Airef deben ser corregidos, ya que no tienen en cuenta que hay habitantes de ciertas comunidades autónomas que no acuden a los servicios públicos.