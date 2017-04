El SES regula los descansos laborales para mejorar la asistencia sanitaria

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha dictado unas nuevas instrucciones para regular los permisos y vacaciones de sus trabajadores y modificar las que estaban en vigor hasta el momento. Según explica la secretaria general en la resolución, porque la recuperación de los días de asuntos particulares y adicionales, tanto de vacaciones como por asuntos particulares, «ha tenido una importante incidencia, lo que hace necesario modular la planificación de las vacaciones del personal del SES». El objetivo es «intentar que su distribución no incida negativamente en la organización de los servicios, lo que redundará en una mayor optimización de la actividad asistencial».

Este es el motivo por el que señala que es preciso establecer los criterios para repartir las vacaciones de los trabajadores «de la mejor manera posible que permita conjugar los intereses de los profesionales con las necesidades de la Administración».

Por eso mantiene que solo un 33% de los profesionales de la misma categoría y servicio, un tercio por tanto, podrán disfrutar de forma simultánea de las vacaciones. Además, «en verano no podrán disfrutarse de forma consecutiva más días de los que componga un mes natural, para así facilitar la sustitución de los trabajadores».

Solo un tercio de los trabajadores puede tener vacaciones al mismo tiempo

También se dicta que los días de vacaciones se deberán disfrutar en el periodo que va de junio a septiembre. «Al haberse recuperado los seis días de asuntos particulares y los adicionales ha perdido su causa la posibilidad de poder disfrutar de hasta cinco días de vacaciones de forma aislada». De tal manera que solo de manera motivada y excepcional, «y siempre que lo permitan las necesidades del servicio», se podrán disfrutar días de vacaciones fuera del periodo establecido de junio a septiembre. El SES recoge en su resolución, por último, que «el periodo de vacaciones no podrá unirse a ningún otro permiso de vacaciones salvo el de matrimonio, maternidad, paternidad y permiso acumulado de lactancia».

Respecto a Navidad, ya establece que «entendiendo que la misma comprende desde la semana que incluye el día de Nochebuena hasta la que incluye el 7 de enero, solo se podrá disfrutar de un máximo de siete días naturales consecutivos, debiéndose optar por una de las semanas incluidas en este periodo».

Los sindicatos rechazan la resolución del SES porque no ha sido negociada en Mesa Sectorial. «Son unas instrucciones unilaterales y toda la legislación existente obliga a negociar permisos, licencias y vacaciones, que es lo que exigimos a la administración que haga», afirma Francisca Gómez, de CC OO.

«Hemos pedido expresamente al gerente del SES, Ceciliano Franco, que lleve a una Sectorial esta instrucción, porque es obligatorio que se negocie», señala Damián Cumbres, de Satse.

«La administración no puede dictarla de forma unilateral», mantiene Felipe Bachiller, de UGT. «Impiden que los trabajadores puedan coger días de vacaciones fuera del periodo que va de junio a septiembre porque se recupera un derecho que ya se tenía y que se había perdido; esto, simplemente, no puede ser, hay que negociar», reclama Emilia Montero, de CSI-F, quien también opina sobre las contrataciones previstas en verano. «Dice que regula los descansos para facilitar las contrataciones cuando a día de hoy no están ni planificadas; y esta gestión hará de nuevo, como ocurrió el pasado verano, acumulaciones y sobrecarga de trabajo en los profesionales, contratos en precario y que las bolsas se queden sin gente porque los inscritos se van a otras comunidades donde les ofrecen contratos por los tres meses de verano».