En la Federación son conscientes del problema

La Federación Extremeña de Fútbol es la entidad que organiza las competiciones de fútbol base en la región. Su portavoz, Samuel Holgado, no oculta ni la existencia de episodios de tensión en la grada provocado por los padres cada fin de semana ni la preocupación por ello, sobre todo cuando reconoce que tienen armas legales para sancionar a clubes o futbolistas, pero no a esos padres. «La sociedad ha cambiado y el comportamiento de padres y niños no es como el de hace unos años. La sociedad en general, no solo el fútbol, se ha radicalizado y hay que tener en cuenta que ahora hay más clubes federados y más padres que van a ver partidos, por lo que aumentan las posibilidades de que ocurran altercados. Y si bien esto ya lo había antes, la historia se quedaba en el pueblo y ahora se entera toda España porque con las redes sociales y los medios todo se expande más rápido». Según Holgado, la Federación trata de prevenir estas situaciones de violencia. «A los padres no le podemos dar charlas, pero sí a los clubes y a los árbitros. De hecho, durante la primera semana de junio se celebrará en Extremadura un congreso de Fútbol base y una de las ponencias será sobre la violencia en este ámbito concreto del deporte».