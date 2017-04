Irene de Miguel: «Pusimos expectativas en Vara, pero no las merecía; nos ha defraudado»

Es una de las sorpresas de la legislatura. Adversarios y correligionarios dicen de ella que tiene raza de política: una mente rápida, una capacidad de expresión notable y una llamativa facilidad para aprender y manejar los códigos de la esgrima parlamentaria, de tal manera que oyéndola cómo se entrega al intercambio de golpes dialécticos, se diría que lleva trienios en el ring de la Asamblea, cuando aún no ha cumplido los dos años.

Irene de Miguel Pérez (Madrid, 1981) tiene, sobre esas cualidades para la política, otra de índole mayor: esconde un puño de hierro en un guante de seda. No se aparta un punto de la ortodoxia de su partido; es tarea vana intentar sacarle una autocrítica; es contundente y apasionada en sus planteamientos, y lucha por ellos a veces con un candor que no oculta la resolución que la anima. Pero al mismo tiempo es de agradecer que los defienda sin recelo ante el interlocutor discrepante.

Oyéndola hablar se le nota la juventud y por lo mismo también son visibles en ella, intactas, las razones por las que cualquiera debería dedicarse a la política: por querer hacer mejor el mundo. Es ingeniera agrónoma, madre de dos hijos, vive en Las Villuercas por la decisión personal de desarrollar su trabajo en el medio rural y llegó a Podemos de un modo tan inexorable como se cumple la ley de la gravedad: así como la manzana cayó a la tierra, Irene de Miguel y Podemos parece que estaban destinados a encontrarse, de modo que cuando empezaron a organizarse los primeros círculos ella fue participando en ellos junto a Álvaro Jaén. Desde entonces no ha dejado de crecer como política y de ganar elecciones dentro de su partido.

Es la única extremeña en la lista de Pablo Iglesias al Consejo Ciudadano y una posible alternativa a Álvaro Jaén que ella, sin embargo, descarta de plano. En esta entrevista habla del trabajo parlamentario de estos dos años, del tramabús a la extremeña, de Pablo Iglesias y de su último aldabonazo político: la moción de censura contra Rajoy. Habla, incluso, de sus emociones en la tribuna de la Asamblea. Y resucita un concepto que ya parecía olvidado: el del 'voto cautivo'.

Estamos en el ecuador de la legislatura. A la vista de la experiencia, ¿volverían a votar sí a la investidura de Fernández Vara?

Volveríamos a preguntar a nuestras bases. Es lo democrático. Pero me temo que el sentido del voto cambiaría. La gente se siente muy decepcionada.

¿Qué intepretación hace de esa decepción? ¿Se abstendrían? ¿Votarían en contra?

No lo sé. Insisto, haríamos lo que nos dijeran las bases. Si me pide mi opinión, yo voté no cuando preguntamos hace dos años y no hubiera votado sí en la primera vuelta.

Haga un análisis de su grupo. ¿Qué ha hecho bien Podemos en este tiempo y qué ha hecho mal?

Creo que hemos demostrado solvencia y hemos presentado muchas iniciativas. Hemos propuesto 14 leyes y 740 iniciativas parlamentarias. La gente nos puso en las instituciones y nosotros hemos respondido con mucho trabajo. También hemos hecho bien no lavar la cara a ciertas políticas, a veces con decisiones arriesgadas y que precisaban de mucha pedagogía. Había que explicar por qué presentábamos una enmienda a la totalidad de los Presupuestos. Pero había que decir que nosotros veníamos aquí para cambiar las cosas, no para hacer la política de siempre. ¿Qué hemos hecho mal? Hemos pecado de inocentes en muchos aspectos. Nos hemos sentido engañados. Han salido adelante propuestas nuestras que luego el Ejecutivo no se las tomaba en serio. Sólo las apoyó para lograr un titular o hacerse una foto.

