«Hay que echar al Gobierno, que está organizado para expoliar lo público»

Usted, como miembro del Consejo Ciudadano elegida en la lista de Pablo Iglesias, ganó en Vistalegre II. ¿Después de dos meses, cree que Podemos está más unido que antes de ese congreso?

Definitivamente sí. El proyecto colectivo está más fortalecido. Ahora tenemos un objetivo compartido más claro y muchas más energías para llevarlo a cabo.

¿No es signo de debilidad tratar de silenciar a Errejón? El episodio de querer sustituirlo en la Ser por Irene Montero no muestra precisamente fortaleza.

No es como dice. Nadie silencia a Íñigo [Errejón]. Un partido decide quiénes son sus portavoces. Un medio de comunicación no puede imponer quién va a una tertulia.

Pero una emisora, como usted en su casa, invita a quien quiere.

Yo entiendo que se le abre la puerta a Podemos, no a Errejón. En ese sentido, la Ser debería invitar a los portavoces que elige Podemos.

Pablo Iglesias acaba de anunciar una moción de censura contra Rajoy. Ante ella resulta más incomprensible que no apoyara el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que quiere ahora lo despreció en marzo del año pasado.

Ese planteamiento no es cierto. Podemos no podía apoyar aquella operación entre el PSOE y Ciudadanos porque no estaba invitado a participar en el gobierno. Así lo reconoció el propio Pedro Sánchez. Y aquel gobierno era inviable porque el propio PSOE no lo iba a sostener, como después se ha visto claramente con la defenestración de Sánchez. Ahora, sin embargo, es mucho más necesaria que nunca una moción de censura. Es un clamor ciudadano echar al Gobierno, al que le rebosa la corrupción. No apoyar la moción es hacerse cómplice de la trama corrupta del PP.

Esa 'trama corrupta del PP' a la que alude ya existía cuando el PSOE le pidió el voto a Podemos para quitar a Rajoy. Y no se lo dio.

El pacto entre el PSOE y Ciudadanos contenía unas propuestas económicas a la medida del PP. Ahora mismo hay más argumentos que entonces: además de la operación Lezo han aflorado las injerencias del Ministerio Fiscal, por ejemplo.

Pablo Iglesias no propone ni siquiera un candidato a presidir el Gobierno y busca ahora el apoyo de Ciudadanos.

Es que es una cuestión de Estado.

¿Pero por qué no era para Podemos una cuestión de Estado cuando pudo quitar a Rajoy?

Ahora es clave. Es un clamor que no se puede sostener más a este Gobierno. Ahora hay suficientes indicidios de que el Gobierno está organizado para expoliar lo público y favorecer a los suyos a través de la corrupción.

¿Si pudiera votar en la segunda vuelta de las elecciones francesas a quién votaría?

A Macron con la nariz muy tapada. Porque si Le Pen está donde está es fruto de las políticas de, entre otros, el señor Macron. Los franceses se enfrentan a una disyuntiva: susto o muerte. Prefiero susto.

Mélenchon, el candidato de Podemos, guarda silencio sobre qué opción apoyar. ¿No le ofende ese silencio?

A mí no. Respeto esa opción.