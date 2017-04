Jubilados de hoy y del HOY

Desde febrero hasta mayo imparto un curso de posgrado en la Universidad de los Mayores de Badajoz. Y me sucede como a todos los profesores que tienen, o mejor disfrutan, esta experiencia: concluimos que nunca hemos tenido mejores alumnos que estos. Son muy respetuosos, tienen muchas ganas de aprender, su ilusión y su agradecimiento no conocen medida y en el aula vuelves a sentir lo que sentías hace 30 años cuando empezaste a dar clase y la profesión de docente era respetada y valorada.

El curso de posgrado versa sobre la frontera entre España y Portugal. A lo largo de 14 clases, vamos recorriendo La Raya desde Ayamonte, en la desembocadura del Guadiana, hasta Caminha, en la desembocadura del Miño, deteniéndonos en los lugares, las historias, los personajes, las costumbres y las casas de comidas más interesantes de la frontera. Se trata de revivir este mismo viaje que realicé, pueblo a pueblo, a lo largo de 2016.

Las clases incluyen excursiones a villas y comarcas portuguesas. Hemos hecho cuatro y en ellas procuro juntarme con los 'macarrillas' de la clase porque también en la Universidad de los Mayores hay, como en cualquier colegio o instituto que se precie, un grupo de gamberretes divertidos. En este caso, sus travesuras son ligeras y respetuosas, pero entretenidas y consisten en cantar mucho, ir a su bola en las excursiones buscando las tabernas perdidas de Castelo Branco o Estremoz, donde sirven buen queso y mejor vino, o conocer en cada pueblo a personajes inesperados, que nos abren las puertas de palacios y alcobas que yo jamás habría conocido sin la ayuda de estos jubilados inquietos.

La semana pasada, nada más acabar la clase, uno de ellos me trajo un plano con la situación de varios restaurantes fronterizos, que ellos llaman de tabla y no son otra cosa que casas de pasto o de comidas donde se alimentan por muy pocos euros, pero con una cocina casera excelente, los trabajadores rayanos del Alentejo. Naturalmente, ahora me toca buscarlos, visitarlos y darles a ustedes razón de cada uno de ellos.

Ya saben que esto de los restaurantes portugueses es como los cromos de nuestra infancia: yo te cambio uno si tú me das otro y en este trapicheo de mesas y fogones, servidor les descubre una terraza junto al río Sever y ellos me la cambian por unos restaurantes de la sierra de San Mamede, situados junto a unas piscinas naturales, que también habrá que visitar y contar de cara al verano inminente.

Esta Universidad de los Mayores, que impulsó y dirige sin descanso el profesor Florentino Blázquez Entonado, recibe también el apelativo de universidad de la experiencia, un sobrenombre que lo dice todo porque las experiencias acumuladas por sus alumnos son tantas y tan variadas que uno va allí de profesor y acaba aprendiendo de todo. Esto de que el profesor aprende de sus alumnos parece una expresión protocolaria, pero en este caso es tan verdad que en estas mismas páginas se pueden leer muchas de las experiencias que estos mayores me regalan.

Entre ellos, y formando parte, naturalmente, de esa 'pandilla gamberra' que se conoce cada restaurante y cada personaje de la Raya, están algunos jubilados del diario HOY como Valentín Sánchez o Manolo López. Valentín, que es quien me facilita planos gastronómicos, es un murguero histórico del Carnaval de Badajoz y en las excursiones coge el micrófono y entona con buena voz y mejor tono canciones carnavaleras ya clásicas. Con Manolo, toda una institución del periodismo extremeño, hablamos de las historias preciosas de la Raya, que descubrió y contó en su época de reportero: El Marco y su puente internacional; Crecencia, la pastora cieguita de La Roca de la Sierra; Telesforo 'El Clato', una especie de eremitaño solitario que comía raíces por los campos de La Codosera... Jubilados de hoy y del HOY que me están descubriendo muchos secretos de la Raya.