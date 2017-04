El complemento autonómico a pensiones no contributivas llega a 13.186 perceptores

La Junta de Extremadura desembolsa algo más de 3 millones de euros para abonar el complemento a las pensiones no contributivas, que este año ha ascendido a una entrega única de 230 euros.

Este complemento fue creado por el gobierno popular de José Antonio Monago en el año 2014. En su primera entrega fue de 200 euros y en 2015 se elevó a 225. El socialista Guillermo Fernández Vara decidió mantener esta medida, e incluso en el presente ejercicio se ha aumentado en 5 euros.

Tal como recoge la Ley de Presupuestos autonómicos para 2017, los perceptores de pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva tendrán derecho a recibir esta prestación, que debe abonarse en un pago único en el mes de abril de oficio, sin que sea necesaria solicitud de la persona interesada. Se abonará a quienes formaron parte de la nómina de enero y tenían su residencia habitual en la región en esa fecha.

Según indica la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, que tiene encomendado este trámite, el pasado 7 de abril se dio la orden de pago. Incluyó a 13.186 pensionistas, siendo el importe total abonado de 3.032.780 euros.

Sanidad explica que aún resta por abonar este complemento a algunos pensionistas, a los que no se ha podido tramitar el pago por no estar dados de alta en el sistema de terceros, que consiste en la incorporación de los datos identificativos y bancarios de los interesados para poder llevar a cabo los pagos por transferencia por parte de la Junta de Extremadura.

El abono de este complemento supone incrementar algo más de un 4% la renta de los perceptores de pensiones no contributivas. Según los últimos datos oficiales, en marzo se registraron en la comunidad 13.639 pensiones, que recibieron un total de 5,31 millones de euros y un importe medio de 389,33 euros. En concreto, en la modalidad de jubilación se abonaron 7.901, con un promedio de 374,72 euros; mientras que en la de invalidez se llegó a 5.738, a razón de 409,45 euros.

Hay que tener en cuenta que la cantidad varía cada mes, por lo que no se pueden dar cifras cerradas. De hecho, la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales apunta que la nómina de abril, que aún no ha sido publicada, incluye a 13.552 perceptores con un importe de algo más de 5,1 millones de euros.

Pero, teniendo en cuenta que la pensión se abona en catorce pagas, se estima que la pensión media ascenderá este año a 5.400 euros (algo mayor en la modalidad de invalidez y menor en la de jubilación). De ese modo, un complemento de 230 euros supone para un perceptor medio incrementar su poder adquisitivo en algo más del 4,26%.

Ayuda al alquiler

Pero el complemento autonómico no es el único que pueden percibir los beneficiarios de las pensiones no contributivas, que son las que se reconocen a aquellos ciudadanos que no han cotizado lo suficiente para poder recibir las prestaciones de nivel contributivo.

Como recuerda la Consejería de Sanidad, los pensionistas que residan en régimen de alquiler y cumplan otros requisitos, como no tener una vivienda en propiedad, tienen derecho a percibir un complemento anual, de pago único, por importe de 525 euros.

Junto a esto, señala que en el presente mes de abril se ha abonado la primera nómina del año por esta ayuda, que ha llegado a 176 perceptores en Extremadura con una cuantía total de 92.400 euros. En 2015, último año con datos oficiales, recibieron este complemento en la región 667 personas.