Fairmont agota el plazo dado por el juzgado sin abonar lo comprometido por Grabasa

La canadiense Fairmont Resources no abona lo comprometido en el último plazo dado por el juzgado de lo Mercantil de Badajoz para quedarse con Grabasa. La empresa tenía hasta ayer para cumplimentar la mayor parte de los 2,7 millones de euros que había presentado como oferta de compra por la industria de granito radicada en Burguillos del Cerro. Pero no lo ha hecho. Aparte de ahora se abre un escenario de incertidumbre que debe resolver la jueza de lo Mercantil. Su resolución se conocerá presumiblemente la próxima semana. El juzgado puede decidir abrir el proceso definitivo de liquidación de Grabasa, tras no encontrar comprador finalmente, o esperar y escuchar nuevas ofertas.

archivo El juez reclama a Fairmont que acredite su solvencia para comprar Grabasa

Fairmont solo había puesto 150.000 euros de los 2,7 millones que recoge su oferta de compra de la industria extremeña. Esa propuesta detalla el pago de 1.520.000 euros por sus 22 canteras; 468.345,21 por la maquinaria y 438.127,75 euros por varios terrenos y fincas.

Cabe recordar que el Juzgado de lo Mercantil solicitó a la multinacional que justificara su solvencia para hacer frente a la oferta de compra de Grabasa por valor de 2,7 millones. Fue la consecuencia de una denuncia que alegaba que los documentos de solvencia presentados eran falsos. La acusación procedía de un ciudadano valenciano que dijo estar interesado en comprar la industria de granito .