La nueva ley de policías locales permitirá la unión de pequeños municipios para su gestión

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el Proyecto de Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura que, como principal novedad, permitirá la unión de pequeños municipios para compartir su gestión y servicios, y asimismo regula el nombramiento del jefe del cuerpo mediante un concurso de méritos.

Para poder compartir una policía local común, las localidades interesadas deben cumplir tres requisitos. Así, han de ser limítrofes, no contar con los recursos necesarios para prestar el servicio de forma individual con eficacia y que en su conjunto no superen los 40.000 habitantes.

Así lo ha explicado la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, en una comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrado este martes, en la que se ha aprobado el nuevo texto que, una vez aprobada en el parlamento regional, supondrá la derogación de la ley en vigor, que data de 1990.

En su intervención, Gil Rosiña ha aclarado que con esta ley "no se está mancomunando la policía local", sino que regula la posibilidad de que "varios municipios se unan y compartan la gestión y el servicio" de este cuerpo de seguridad.

La portavoz del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara ha agradecido el esfuerzo y el trabajo en la negociación para consensuar con los sindicatos UGT, CC OO y CSI-F, así como con la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de Extremadura (Ajeploex) y la Asociación de Plantillas de Policías Locales de Extremadura (Apploex), además de los ayuntamientos con los cuerpos de policías locales más importantes de la región (Badajoz, Mérida y Cáceres), así como la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

La nueva Ley, que tras recibir el visto bueno del Ejecutivo ha sido trasladada a la Asamblea de Extremadura para iniciar su tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva, pretende propiciar "un mayor y mejor desarrollo de las competencias" en materia de policía local, "incrementando la operatividad y la eficacia" de este cuerpo.

La norma supondrá la derogación de la anterior ley, que data de 1990, y que ha quedado "obsoleta" a pesar de las modificaciones realizadas en los año 1993, 2002 y 2014. Además, pretende incorporar las "crecientes demandas sociales", en concreto en aspectos como la delincuencia de proximidad, la protección de los menores de edad, así como las actuaciones relacionadas con la violencia machista.

Dicha unión deberá ser autorizada por la consejería competente en materia de política local, en este caso la de Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Con ello, se verán beneficiados "pequeños núcleos rurales que no disponen en estos momentos de policía local y que sí tienen mancomunados otros servicios", con el objetivo de favorecer, ha dicho, la fijación de la población al territorio, sino también para mantener "lo que ha sido una constante" con el Ejecutivo socialista Vara, que es "que los ciudadanos de los pueblos pequeños no pueden ser ciudadanos de segunda frente a los de las grandes ciudades o las cabeceras de comarca".

Nombramientos

Por otro lado, la nueva ley regula el nombramiento del jefe de la policía local, que será efectuado por el alcalde por sistema de libre designación de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad y capacidad, previo a una convocatoria pública.

A la misma podrán concurrir personal funcionario de carrera con la máxima categoría dentro de la plantilla de policía local del mismo municipio o de otras localidades de Extremadura, puesto que se circunscribe al ámbito geográfico de la comunidad autónoma.

Esta nueva regulación dota de "mayor transparencia" a los nombramientos y "dista mucho" de la propuesta de ley presentada en la pasada legislatura el Gobierno del PP, que "no consensuó" con los sindicatos ni representantes del colectivo, y que fue retirada al no recibir el apoyo de la Asamblea porque "proponía la libre designación abierta y no reglada" del jefe de la policía local.

Esto suponía que esta responsabilidad la ostentara, según ha destacado Gil Rosiña, cualquier miembro de un grupo de seguridad, incluso del Ejército, lo cual tuvo "una gran contestación" por parte de las citadas asociaciones profesionales.

Por otro lado, la ley dispone que los municipios que cuenten en su plantilla con tres o más agentes de policía local, deberán crear un cuerpo de policía local independientemente del número de habitantes del municipio.

Segunda actividad y jubilación

Asimismo, también regula la segunda actividad y la jubilación voluntaria, a solicitud del funcionario siempre que reúna los requisitos y condiciones establecidas en el régimen de la Seguridad Social aplicable.

Por último, se determinará una fecha anual para la celebración del Día de los Policía Local de la región, lo cual supone un "reconocimiento merecido" al colectivo.