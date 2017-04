La Audiencia niega que el cese de un cargo médico fuese persecución política o acoso

La Justicia ha archivado la denuncia interpuesta por el médico Juan Antonio Cordero Torres contra dos directivos del SES. Cordero, que era coordinador de la UME (Unidad Médica de Emergencias) en Badajoz, fue destituido de su cargo en 2016. La destitución se produjo después de que existiesen discrepancias entre este médico y la dirección del SES por el cobro de algunas horas. La dirección entendía que se habían pagado a médicos y enfermeros más horas de las trabajadas.

Tras esos desacuerdos, el SES decidió relevar a Cordero de su cargo, que es de libre designación, por pérdida de confianza. Él acudió a los tribunales y denunció a dos directivos, Ignacio Maynar y Nuria Cendrero, por coacciones.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz investigó la denuncia y determinó su archivo por entender que no había habido ningún delito. Según el juez, no todo conflicto laboral puede presentarse como un acto de humillación. El juez rechazó también que existiese persecución política o acoso, tal como defendía Juan Antonio Cordero, por el hecho de ser hermano de Remigio Cordero, concejal de Podemos, y cuñado de Amparo Botejara, diputada. El juez argumenta que esa teoría de «conspiración política» decae cuando se observa que el propio Remigio Cordero sigue ocupando cargos discrecionales, como el de jefe de estudios del Hospital Infanta Cristina. La Audiencia ratifica el archivo de la causa al rechazar el recurso interpuesto por Juan Antonio Cordero y afirma que no consta que hayan existido amenazas o actos de hostigamiento.