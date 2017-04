Hace justamente cuatro años, un edil de Cáceres viajó a Bilbao y regresó con antojo de maceteros. Había visto unas macetas colgando de las farolas en los bulevares bilbaínos más elegantes y le pareció una cosa propia de la jardinería selecta. Así que en cuanto llego a Cáceres, mandó comprar unos maceteros de forja y colgarlos, rebosantes de flores, de las farolas de la calle Gil Cordero.

Los jardineros, gente sabia y prudente, avisaron de lo obvio: "Mire que Cáceres no es Bilbao. Mire usted que allí llueve mucho y se riegan solos, pero aquí, en Cáceres, a partir de abril vamos a tener que montar unos numeritos muy complicados para regarlos". Pero nada, el edil tenía antojo de unos maceteros como los de Bilbao y convirtió la calle Gil Cordero en un elegante bulevar vizcaíno. La semana pasada, los jardineros cacereños andaban liados quitando los maceteros. Aquello no tenía mucho sentido y la sensatez de los jardineros ha acabado imponiéndose sobre las emociones concejiles.

En esto de los parques y los jardines, las emociones van por un lado y la realidad, por otro. En mi ciudad, por ejemplo, cuando se urbanizó el barrio de Nuevo Cáceres, sus parquecillos se llenaron de olivos. Fue una plantación tan extremeña y patriótica como llenar Guernica de robles.

Lo de los olivos en Nuevo Cáceres ha tenido una ventaja inesperada: los abuelos, trasplantados desde los pueblos de la provincia por sus hijos a este barrio, acostumbran a hacer su cosecha urbana de aceitunas cuando llega el otoño. El problema es para sus nietos, que en estos días de primavera radiante sufren unas alergias terribles por efecto de estos olivares urbanos insensatos, que provocan llantos, picores y asfixias.

Otra sinrazón muy de Cáceres es la monomanía del césped en los "chaleses". Si no hay césped, no hay lujo. Algo así como si no hay maceteros colgantes, no hay bulevares. Pero luego, llega mayo y el césped chupa agua sin medida. El césped es muy bonito en Inglaterra, que sale solo y precisa de pocas atenciones, pero nuestros jardines tradicionales son de otra manera, más de plantas aromáticas y estética de secano.

En Cáceres, en cuestiones arbóreas, somos muy dogmáticos porque nuestra memoria sentimental está llena de calles arboladas. Pocas capitales de provincia españolas cuentan con tantos árboles en sus calles y en pocas se considera una tragedia terrible tocar un árbol. Pero a veces hay que tener un poco de sentido y entender que no todos los árboles sirven para las calles y las aceras.

Por ejemplo, las acacias, que en Cáceres hasta dan nombre popular a una avenida, son árboles indómitos cuyas raíces levantan el asfalto y las baldosas. Se prevé reformar ese popular Paseo de las Acacias y habrá revolución si se toca alguna acacia, pero que conste que no son un árbol urbano.

Y en la calle Antonio Hurtado, ocho portentosos aligustres dan sombra en la acera izquierda, dirección Miajadas. Los aligustres son un primor, sí, pero ensucian la acera de manera exagerada y provocan resbalones y caídas con más frecuencia de la deseada. No es, en fin, el aligustre un árbol muy apropiado para colocar en una acera como no lo es el camelio, un árbol muy bonito que ensucia mucho y propicia el resbalón. En Cáceres, no hay camelios porque es propio de climas menos extremos como el de las Rías Baixas. Por aquí, lo he visto en Trevejo, en Hoyos, en la sierra portuguesa de San Mamede y, ¡oh milagro vegetal inaudito!, me cuentan que hay uno en el patio de la iglesia badajocense de San José, junto a la plaza de los Alféreces. Todo un mundo este de los árboles, los ediles y los maceteros.