«El Trastorno por Déficit de Atención del niño está infravalorado: es más frecuente de lo que parece»

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) está inmerso en polémica. ¿Es tan frecuente entre los niños como se dice o está sobre-diagnosticado?

Mi experiencia me dice que cuando alguien se queja hay que escucharlo, porque si se queja es frecuente que sea por algo. Y mi experiencia me dice también que el TDAH no está sobre-diagnosticado, sino al contrario: hay más casos de lo que parece, e incluso se infravalora. Hay muchos profesionales que sitúan la barrera del trastorno en el fracaso escolar, de manera que no habría trastorno si el niño no va mal en el colegio. Ese enfoque, desde mi punto de vista, es erróneo porque no tiene en cuenta que el niño podría llegar más lejos y, por otro lado, que esas dificultades pueden estar generando lesiones que le pueden durar toda la vida. No tratar un posible TDAH porque el rendimiento escolar no es negativo puede hacer que se enquiste el sentimiento de inseguridad, la desconfianza hacia sí mismo por los errores que todos tenemos en el día a día. Todo eso, si lo abordamos antes de que dé problemas, estamos evitando muchas dificultades futuras. Además, el TDAH bien manejada y abordada a tiempo, se resuelve.

Sin embargo, es el fracaso escolar el factor que enciende las alarmas en los padres ante trastornos de este tipo.

Es verdad que los padres, con frecuencia, empiezan a preocuparse cuando el niño está fracasando en el colegio. Mi preocupación es que ese factor se sobrevalore y se tenga como la referencia más fiable. Tenemos casos típicos de niños cuyo déficit de atención está acompañado de la hiperactividad. Son aquellos que no se están quietos ni un momento y que alteran el desarrollo normal de la clase con un rendimiento, además, muy bajo. Sobre este tipo no hay dudas. Pero después tenemos otros casos, más frecuente en niñas, en que el rendimiento escolar no es tan claramente negativo y que no dan ningún ruido. No molestan ni preguntan. Y, sin embargo, padecen un síndrome de inatención que, aunque menos visible, puede ser también muy serio y condicionar su futuro.

Uno de los asuntos polémicos en torno al TDAH es su tratamiento farmacológico. Muchos padres se quejan de que se prescriben demasiados medicamentos.

Desde mi punto de vista, el mejor modo de abordar el TDAH es con una terapia combinada: medicamentos sí, pero también entrenar las habilidades deficitarias para hacerlos muy competentes. La estimulación cognifitva me parece fundamental. La medicación ayuda al niño a ser más capaz de alcanzar los objetivos que se le proponen; también a controlar la hiperactividad. Pero la medicación no corrige todos los problemas. Y es verdad que se utiliza para hacer frente a los síntomas, con lo que no está solventando el problema de fondo. Actúa como un analgésico pero, en ocasiones, vuelve el dolor cuando acaba su efecto.

Siempre se habla de TDAH como si sólo se padeciera de niño.

Efectivamente, y es un error. Puede durar toda la vida si en el camino hacia la condición adulta no se corrigen todos los problemas. Otro error es pensar que afecta sólo a la atención, cuando la realidad es que condiciona a un conjunto de habilidades cognitivas presentes en todo momento y en cualquier situación. Hay quien define el déficit de atención como una forma de ser. Son personas que tienden a no planificar y eso es fuente de muchos problemas. Los porcentajes de divorcios y de accidentes de tráfico entre personas con déficit de atención son más altos que en el conjunto de la sociedad.

¿Causan trastornos en los padres los trastornos de los hijos como para que tengan que tratarlos?

Sí. Es frecuente ver a personas mayores que vienen a la consulta por trastornos que tienen que ver con los de los hijos o con sus problemas en la vida. Un caso típico son las madres que llegan aquí con alteraciones derivadas del paro de los hijos o del divorcio. Se manifiestan somatizándolos con dolores de cabeza o con un empeoramiento de la enfermedad neurológica, en el caso de padecerla.

Es decir, que el paro, a veces, enferma.

Muchas veces enferma. A quien lo padece y a quienes rodean a quien lo padece. Y, en la mayoría de los casos, a las madres.