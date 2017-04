El polémico uso de los monumentos romanos

La carta de despedida del ya exdirector del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Javier Jiménez, a sus trabajadores llevaba varios mensajes. Jiménez confirmó que el Consorcio solo había autorizado la realización de dos conciertos en el Teatro Romano de Mérida. Afirmación que chocaba frontalmente con el anuncio, por parte de la organización del Stone & Music Festival, de que ya están cerrados siete conciertos que se ofrecerán en el escenario de ese monumento en septiembre.

En un tema espinoso y un tanto delicado, con opiniones para todos los gustos. La pregunta es ¿cuál es el límite de espectáculos, conciertos, obras de teatro o eventos que puede acoger el patrimonio emeritense?

Luchas de gladiadores en la arena del Anfiteatro Romano; la celebración del World Pádel Tour, también en el Anfiteatro, que fue cancelado por la organización en mayo de 2015, o la instalación de una terraza de verano en la Alcazaba son algunos de los asuntos polémicos. Han sido intentos, algunos fallidos, de darle uso al patrimonio de la ciudad y de ofrecerle una segunda vida a los monumentos. Para quienes se oponen es el comienzo del deterioro y muerte del monumento.

Hay opiniones encontradas al respecto. Pedro Acedo, actual portavoz del partido de la oposición y exalcalde de Mérida, dice sobre este asunto que hay que regularlo. «Nunca he sido estrecho, pero tampoco se puede hacer una barbaridad ni lo que le dé la gana al gobierno de turno. Creo que tiene que haber una comisión con muchas más competencias y autónoma de todos los grupos políticos. Su informe debería ser vinculante. Así se evitarían ciertos abusos en el uso. Si me lo piden los de mi partido, se lo doy, sea lo que sea. En cambio si me lo demandan los contrarios se lo niego, sea también lo que sea».

Acedo indica que está a favor de las celebraciones importantes en monumentos pero con límites. «No todo vale. Y alguien tiene que medir eso».

En este sentido, hace alusión al campeonato mundial de pádel, que se canceló cuándo era alcalde de Mérida. Afirma que a él le parecía conveniente la celebración de esta actividad en el Anfiteatro por la «extraordinaria proyección de Mérida en el mundo entero. Había informes técnicos de que su celebración no dañaba nada y era un evento publicitario excepcional para la ciudad». Pero también dice que hay que regularlo mucho mejor y que no haya una comisión «ficticia, como se está viendo ahora». Concluye insistiendo en su sí a la celebración de eventos pero muy medidos. «Los monumentos están por encima de los políticos». Y señala que no le parece nada bien que se hayan anunciado conciertos del Stone que no están aprobados ni por el Consorcio ni por la comisión creada.

Otra opinión que tiene mucho valor es la del actual director del Instituto de Arqueología de Mérida, Pedro Mateos. Fue director del Consorcio hasta 2009, año en que cogió el relevo en el cargo el arqueólogo Miguel Alba. Cree que el uso del Teatro Romano y, en general, de los edificios romanos, debe de ser un asunto muy especial. «Es bueno que los monumentos se usen, pero no para todo. ¿Y dónde está el límite? Pues creo que este lo ponen los propios monumentos».

Mateos argumenta que toda actividad que redunde en beneficio del monumento es positiva para este. Sin embargo, toda actividad que use el monumento para darle mayor importancia a dicha actividad es positiva para esta, pero negativa para el monumento. «Es bueno que se use, pero malo que se abuse de los monumentos. Nos equivocamos en el momento en que es el monumento el que le da relevancia a la actividad. Hay momentos en que conviven ambas realidades, como es el caso del Festival de Teatro de Mérida. Tan positivo es para el monumento como para la propia actividad. A partir de ahí, yo creo que en los últimos años se está abusando de los monumentos, ya que hay usos que no son posibles en algunos de ellos».

Uso, pero bajo la norma

El Diario Oficial de Extremadura del 22 de julio de 2016 publicaba la nueva normativa reguladora de los espacios monumentales gestionados por el Consorcio. A este documento remite el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a todo el que quiera saber más de los límites del uso de los monumentos.

«El Teatro Romano y los demás monumentos de la ciudad deben tener un uso cultural, social, monumental e institucional. Y esos usos no se enumeran. Uno no puede enumerar la cantidad de usos. El abuso o el no abuso no se define por el número de veces que uno utiliza el espacio. Desde mi punto de vista el límite estaría en la excelencia y en la oportunidad de que ese, o cualquier otro monumento, esté a disposición de los turistas». Osuna explica que está de acuerdo con que, de 12 meses del año, en tres se realicen actividades fuera del horario de visitas de los monumentos. «Esos eventos son los primeros que contribuyen a enriquecer la imagen del patrimonio de Mérida. De hecho, hay gente que hasta que no ve un click de un artista o no viene al festival de teatro no conoce la imagen del Teatro Romano».

Eso no quita que el alcalde insista en que se cumplan los criterios y exigencias técnicas de protección del patrimonio. «Esto no puede ser susceptible de ninguna opinión personal, ni de ningún criterio político. Es susceptible de la normativa existente, que tiene el fin de compatibilizar el uso de los monumentos con su protección. Mientras que el uso conlleve la protección y no impida que se pueda visitar el monumento, estaré de acuerdo».

Dice que no cree que el tema genere ningún tipo de discusión y señala que cualquier cosa que se plantee «es intentar tergiversar la realidad, creando un falso debate».

Defiende que los monumentos «quieran sentirse vivos». «La gente tiene que tener la oportunidad de que cuando visite un monumento este le ofrezca algo más que una foto. Porque para ver una foto ya tienen los libros de historia o una infografía en 3D».

El alcalde recalca la idea de que son más las agresiones que sufren los monumentos por parte de los vándalos, del poco mantenimiento de las zonas monumentales o de no poner en valor nuevos yacimientos que por una actuación cultural. «Actualmente se es muy garantista con el patrimonio. ¿Qué daño hacen unos gladiadores sobre la arena del Anfiteatro?, ¿O un cantautor que le da prestigio a la imagen del monumento? ¿Qué daño hace el Festival Grecolatino? El uso del monumento ayuda a potenciar al monumento y a que más gente lo visite».

Desde la organización del Stone & Music Festival, Diego Espinosa confirma que es absolutamente cierto todo lo que ha dicho el exdirector del Consorcio, Javier Jiménez. Solo hay autorizados dos conciertos, los únicos que han pasado por comisión ejecutiva. «El resto aún no pasado por esta comisión porque esta todavía no se ha convocado». Explica que en la solicitud inicial, la organización del festival solicitó dos conciertos en el Circo Romano, que como no se pueden hacer en este lugar se han trasladado al albergue municipal.

En total se celebrarán 10 conciertos, ocho en el Teatro Romano y dos en el albergue, que según Espinosa «es el techo» de este festival. Nunca se harán más y siempre se podrán hacer menos».

«Este festival no es quien nombró a Javier Jiménez director del Consorcio ni quien le ha cesado. ¿Por qué salimos con ocho conciertos? Pues porque el año pasado salimos con cinco y no hubo ningún problema. Damos por hecho de que eso se va a aprobar».

Asegura Diego Espinosa que desde el Consorcio siempre se ha dicho que lo que más deteriora los espacios monumentales es el tránsito de las personas. «Lo que prima es, ante todo, la conservación del espacio. Y nosotros somos los primeros conservadores del espacio. Los primeros que nos preocupamos para que el espacio esté en condiciones somos nosotros. Los primeros que exigimos al artista determinadas restricciones somos nosotros, en consenso con el Consorcio. No se pueden montar pantallas, grandes escenografías». «Sabemos perfectamente el grado de exigencia que hay con el propio teatro. Sin teatro no habría festival y el Stone se hace en Mérida porque está el Teatro. ¿Por qué vienen determinados artistas y otros no? Porque se hace en el Teatro Romano. Si no, aquí no vendrían», afirma Espinosa.

