La plantilla de Balboa espera a otra reunión

El comité de empresa de Siderúrgica Balboa esperará al resultado de la reunión convocada para el próximo jueves 27 antes de registrar una convocatoria de huelga. Así lo decidió ayer, una vez que han finalizado sin ningún acercamiento los encuentros celebrados a lo largo de esta primavera, el último el pasado martes. «La empresa no se ha movido ni un ápice de su postura inicial, que es absolutamente inaceptable», remachó Ángel Luis Villa, de UGT, miembro del comité de empresa de la factoría jerezana. Villa recordó que los trabajadores de la siderurgia rechazaron por mayoría la propuesta de la empresa presentada en marzo y desde entonces no ha modificado su postura. «Los trabajadores sí lo hemos hecho y queremos un acuerdo pero no estamos dispuestos a permitir que no se nos reconozca el esfuerzo hecho años atrás», relata. El grupo Gallardo Balboa alerta por su parte sobre una posible huelga y sus efectos dañinos «en estos momentos en los que estamos intentado ganar mercado y generar más empleo»