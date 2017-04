El aumento de consumo de tabaco y alcohol en mujeres, a debate en unas jornadas

Las II Jornadas de Género y Drogas que se celebran hoy en la Asamblea abordan aspectos como el incremento de consumo de alcohol y tabaco entre las jóvenes, y la violencia sexual en espacios de ocio, un tema que genera gran preocupación después de que haya habido violaciones en la región tras administrar burundanga.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios la directora general del Instituto de la Mujer (IMEX), Elisa Barrientos, antes del comienzo de estas jornadas, organizadas por la Fundación Atenea y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La actividad cuenta con la colaboración del IMEX, de la Dirección General de Políticas Sociales, Infancia y Familias, y de la Secretaria General de Drogodependencias de la Junta de Extremadura.

Elisa Barrientos ha advertido de que el consumo de tabaco "está aumentado en las chicas por encima de los chicos" y de que el consumo de alcohol en las chicas "está llegando a los mismos niveles que los chicos".

Según la directora del IMEX, este aumento está "muy relacionado" con la repetición de "roles de género" en el sentido de la imagen del hombre asociada al "poder", de modo que parece que si las mujeres se ponen al mismo nivel en determinados consumos, se va a "conseguir la igualdad, lo que "no deja de ser un espejismo".

Ha subrayado que "no es lo mismo el consumo por parte de chicos que de chicas ni tampoco los efectos", no por una cuestión biológica sino por el riesgo que implica ese aprendizaje previo de que la mujer "no tiene derecho a decir a no y tiene que satisfacer siempre al sexo contrario".

Al margen de las sustancias "socialmente aceptadas" como el alcohol y el tabaco, que se consumen de forma "voluntaria", Barrientos ha alertado además del peligro que entraña el consumo de sustancias como la burundanga, que anula la voluntad y que normalmente se administra sin el consentimiento de la víctima.

La directora general del IMEX ha reconocido que en Extremadura ha habido casos de "violaciones" por este motivo y ha hecho un llamamiento para inculcar a los chicos el mensaje de que "no es no".

Desde la Junta de Extremadura se trabaja en diversas campañas para prevenir la violencia sexual en espacios de ocio nocturno, así como en la Ley contra el Consumo de Alcohol en Menores.

Igualmente, el Ejecutivo extremeño desarrolla un proyecto basado en grupos de terapia para personas que sufren depresión, ansiedad y estrés, en su mayoría mujeres que son consumidoras de psicofármacos, desde trabajadoras, hasta empresarias, pasando por amas de casa.

La secretaria de Drogodependencias, Pilar Morcillo, ha explicado que se trata fundamentalmente de mujeres de entre 25 y 50 años que quieren ser "perfectas" en todas las facetas de su vida y que cuando llegan al límite de su capacidad hacen un uso abusivo de la medicación.