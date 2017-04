La extinción de los incendios de Jerte y Tornavacas evoluciona de forma favorable

Los dos incendios que afectan al Valle del Jerte en los últimos días, el de la Garganta de los Papúos, originado el pasado miércoles, y el de Tornavacas, declarado este pasado lunes, siguen hoy activos aunque su evolución es muy favorable. Según apunta la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, se declararán controlados a lo largo del día si todo discurre de manera normal.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Gil Rosiña se ha referido a esta cuestión y ha precisado que actualmente trabajan en la zona dos retenes terrestres y dos helicópteros del INFOEX, por si fuera necesaria su participación.

Ambos incendios tienen lugar en el Valle del Jerte, en la zona de la Garganta de los Paúos, donde el fuego lleva activo cinco días, y en Tornavacas, pero en ninguno de ellos existe riesgo para la población, ya que se trata de una zona de alta montaña.

La portavoz de la Junta ha recordado que la región está desde hoy en época de peligro medio de incendios forestales, con prohibición total de las quemas y de cualquier actividad que suponga riesgo de incendio forestal, tras publicarse la orden que así lo determina en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La portavoz del Ejecutivo ha precisado que aún no se pueden ofrecer datos de las hectáreas que se han quemado en el Valle del Jerte, hasta que no están oficialmente extinguidas las llamas, y ha destacado que al declararse la época de peligro medio de incendios forestales, "el cien por cien de los efectivos de extinción están disponibles para apagar fuegos y no para hacer otras tareas que en otras épocas del año sí realizan".