Truco o política

Recientemente, el presidente Donald Trump presumió de haber llegado a un acuerdo con la multinacional del aire acondicionado Carrier para que no se llevara su nueva fábrica a México y se quedaran en Estados Unidos los 1.100 puestos de trabajo prometidos por la empresa. El acuerdo fue saludado como un gran logro, pero en Estados Unidos se siguieron despidiendo 75.000 empleados cada día y, al final, la fábrica de Carrier se instalará en México. Todo esto no importa. Lo trascendente es que Donald Trump consiguió su rentabilidad publicitaria. Como escribe Paul Krugman en el diario New York Times: «Los trucos publicitarios no son políticas reales», pero hemos llegado a un punto en que lo importante es el truco y la publicidad, no la realidad.

No hace ni un mes, el presidente Fernández Vara presentaba en el edificio Embarcadero de Cáceres las líneas maestras de su propuesta de economía verde para Extremadura. ¿Truco publicitario o política real? ¿Qué piensan de esta apuesta los jóvenes emprendedores agrícolas que han decidido hacer el recorrido inverso al acometido por sus padres, que desertaron del campo hace años para irse a la ciudad?

Cada 5 de agosto, se celebra en Villamiel una Feria de Sostenibilidad. En ella se vende directamente del productor al consumidor aceite de primera calidad de los olivos de la zona, vino natural de las parras históricas de Gata, miel, quesos, verduras. Pero no es fácil el empeño. «En Andalucía, en Francia o en Navarra, existe una ley que facilita la venta directa de productos agrícolas del productor al consumidor siguiendo unas normas. Esperamos que una ley semejante se presente, se debata y se apruebe en la Asamblea de Extremadura», manifiesta su esperanza Daniel González (Cáceres, 1984), que ha vuelto de Madrid, donde trabaja en el sector audiovisual, a Villamiel para elaborar aceite y vino de alta calidad a partir de las tierras de la familia.

En Extremadura es ilegal que el agricultor venda sus naranjas en las rotondas. En gran parte de Europa y España es legal siempre que esté a una distancia prudencial de la explotación y siga unas normas de buenas prácticas. Es decir, el cerecero puede vender cerezas en Cabezuela, a unos kilómetros de sus cerezos, pero no puede ponerse en una calle de Cáceres, a 120 kilómetros, con su puesto.

Cree Daniel que, en Extremadura, se ponen límites a lo que se puede hacer, se sanciona y no se facilita. «El caso de los jubilados es ejemplar: no pueden vender su aceite ni su vino. Si pudieran, se dinamizaría mucho el mundo rural. La Administración presenta su plan como esponja para recoger ideas, pero creo que lo primero sería apoyar lo que ya existe. Nosotros preferimos montar un proyecto sin subvenciones, pero con una legislación que permita dinamizar esos proyectos», explica su postura este joven agricultor de la sierra de Gata.

Un ejemplo de cómo hacer las cosas es lo sucedido con las queserías artesanas, aquellas que elaboran menos de 500.000 kilos anuales de leche y producen su propia leche o bien la adquieren a productores situados en un radio de 50 kilómetros. Hasta ahora, gastaban miles de euros en hacer una serie de análisis que no se exigían en el resto de Europa. Esto provocaba que montar una quesería artesana en Extremadura podía salir por 150.000 euros, mientras que en Francia costaba unos 50.000.

La lucha contra esta sinrazón, liderada, entre otras personas, por la extremeña Remedios Carrasco, una joven veterinaria que coordina desde Zafra la Red Española de Queserías de Campo y Artesanas (QueRed), acaba de dar sus frutos con la publicación del Real Decreto 198/2017 por el que se suprimen estos costosos e innecesarios requisitos.

Ese sería el camino para conseguir que lo de la economía verde sea política real y no truco publicitario: apoyar y facilitar lo existente e impulsar lo nuevo.