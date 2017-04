Guadiana del Caudillo, un despropósito tras otro

A menudo olvidamos que la interpretación de las leyes incumbe a los jueces y a los magistrados y que las decisiones de estos se expresan mediante sentencias con todas las garantías que ofrece un Estado de derecho como en el que afortunadamente disfrutamos.

El problema está cuando algún político se erige en intérprete de las leyes y amenaza con denegar subvenciones o pedir la devolución de las concedidas, sin que exista una sentencia que ampare tal medida. Esa práctica invade competencias que corresponden exclusivamente al poder judicial.

Se ha comentado en la prensa muy recientemente que la opinión de un fiscal avala la determinación del presidente de la Diputación Provincial de Badajoz en orden a dejar sin subvenciones a las entidades locales que, a juicio de aquel, no respetan la Ley 53/2007 de la memoria histórica.

A mí personalmente me merecen un enorme respeto los fiscales y los periodistas pero, evidentemente hay cosas que debemos, modestamente, matizar, para coadyuvar en la medida de lo posible a arrojar luz donde pueda existir confusión. Esta es mi única intención. De paso diré que no pertenezco a ningún partido político, para que no me tachen de cualquier cosa. El mencionado comentario no se sostiene. Los fiscales tienen tareas muy importantes, pero no son precisamente las de pronunciarse mediante sentencias.

Hay que recordar aquí que una de las herramientas más eficaces de los estados modernos de derecho, es la jurisdicción contencioso-administrativa. En España regulada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, cuya exposición de motivos comienza diciendo:

«La Jurisdicción Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abril y 6 de julio de 1845, y a lo largo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades».

«Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dotó de las características que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misión que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administración».

Si esto es así, que evidentemente lo es, la decisión del presidente de la Corporación Provincial no se compadece con nuestro ordenamiento jurídico. No hace falta ser ningún especialista en Derecho para entender que la retirada de subvenciones, sin contar con una sentencia es muy arriesgada, puede llevar a tomar medidas que posteriormente haya que corregir en cumplimiento de una resolución judicial.

No se puede actuar por la vía de hecho, sino de derecho. La práctica que propone el presidente mencionado sería algo similar a la aplicación de sanciones de plano, sin las debidas garantías, que está erradicada de nuestro ordenamiento, desde que se aprobó nuestra Constitución vigente.

Tampoco es de recibo lo anunciado últimamente por el presidente de la Diputación en el sentido de que va a crear una comisión para que dictamine en qué casos hay que conceder la subvención y en qué casos no. La medida es arbitraria y no servirá de nada cuando la jurisdicción falle en contra de algún acto que no se ajuste a derecho, pronunciamiento que es monopolio de los jueces y magistrados. No olvidemos, por otra parte, que la casuística es muy heterogénea e infinita y las leyes no pueden contemplar todos los supuestos que se dan en la práctica. Ahí está la grandeza de la tarea de los jueces y magistrados, orientada a la interpretación de cada caso, valorando principios que inspiran nuestro ordenamiento, y otras fuentes del derecho, cuando no hay una respuesta tan precisa como nos gustaría en la Ley, para cada caso.

Si llevamos hasta las últimas consecuencias la Ley de la Memoria Histórica, podemos incurrir en errores graves, conculcando el principio de que la interpretación de las leyes no puede llevarnos al absurdo. Por ejemplo, borrando de las colecciones de Aranzadi todas las leyes dictadas durante la etapa del franquismo, en las que desde luego se hizo una exaltación del régimen anterior a la Constitución vigente y el problema es que algunas están en vigor. Podemos poner muchos ejemplos, pero no quiero extenderme más.