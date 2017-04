El PP rejuvenece su voz en la región

Dice Francisca Rosa, que fue alcaldesa de Jerez de los Caballeros entre 2007 y 2011, que cuando su partido era casi una anécdota política en su pueblo, donde el PSOE llevaba gobernando 28 años seguidos, un día apareció una joven a afiliarse y aquello sorprendió en la agrupación local. «Gema Cortés de repente llegó un día a nuestras oficinas de la Plaza de España y aquello fue una sorpresa. Por su juventud fue como aire fresco para el partido y fue ella quien configuró las Nuevas Generaciones en el municipio pues se le dio autonomía enseguida para organizar y dirigir», reconoce Francisca Rosa al rememorar los inicios de la nueva portavoz del Partido Popular en la región.

ALGUNOS DATOS Estudios. Es Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación del Proyectos de Construcción, un ciclo de grado superior que cursó en Don Benito. También ha realizado un Programa Ejecutivo de Liderazgo y Gestión Pública Avanzada en la Administración Local y Autonómica. Trabajo. Entre 2004 y 2011 ha trabajado en los departamentos de delineación y de comunicación y diseño gráfico en un estudio de arquitectura, ingeniería y consulting ubicado en Badajoz. Cuando se convirtió en diputada pidió una excedencia. uBiográficos. Nació en Badajoz en 1985. Creció en Jerez de los Caballeros y tiene una hermana que es cinco años mayor que ella. Se casó el año pasado con un compañero del partido y actualmente residen en Badajoz.

Aquellos inicios fueron en 2004. En marzo de 2010 anunció que quería optar a presidir las Nuevas Generaciones del PP en la provincia de Badajoz y el mes pasado se convirtió en la imagen y voz del Partido Popular extremeño.

Tras el congreso regional que celebró el PP el pasado 25 de marzo, Monago hizo pocos cambios en el núcleo duro del partido. Pero si alguien salió con la sensación de que habían depositado en ella una confianza extra esa persona fue Gema Cortés. «Estoy muy agradecida de que Monago contara conmigo y asumo la responsabilidad, que es alta, porque ya no se trata de dar la opinión personal en cualquier tertulia sino de representar a todos mis compañeros», decía esta semana.

Le toma el relevo a Fernando Pizarro para que pueda dedicarse de lleno a la Alcaldía de Plasencia

Nacida el 2 de febrero de 1985, casada el año pasado con un compañero del partido y residente en Badajoz desde 2004, cuando entró a trabajar como delineante en una empresa en la que ejerció más tarde de diseñadora gráfica, la nueva portavoz del PP de Extremadura es actualmente la presidenta de Nuevas Generaciones en la provincia de Badajoz, un cargo a cuya reelección no se presentará este verano al haber superado los 30 años.

Esta circunstancia y el paso que supone fijar públicamente la posición del partido en cada tema de actualidad -que no desee comentar directamente José Antonio Monago- indican que la joven que se interesó por la política en su pueblo hace 13 años - «porque era inquieta y quería cambiar algunas cosas, pese a que mi madre no le hacía gracia y me recomendó que no me metiera en problemas», cuenta- se acaba de hacer mayor a los 32 con un puesto de primera línea y gran visibilidad.

«Conoce el proyecto»

Según su paisana Francisca Rosa, que también ha realizado labores de portavocía, las cualidades que ha visto Monago en Cortés para designarla para este puesto son «cercanía, juventud, que comunica bien porque sabe escuchar y porque conoce la política y el proyecto del Partido Popular perfectamente».

Con este perfil queda claro que Monago apuesta por una mujer que muestre una cara amable del partido. Hasta ahora el puesto lo ocupaba Fernando Pizarro, alcalde Plasencia, también conocido por su talante dialogante. El reemplazo tiene que ver, según Pizarro, con que él necesita más tiempo para dedicarse a la Alcaldía, y por eso asegura que el relevo estaba pactado con su presidente.

Además, el PP quería que la nueva imagen de su partido trabajara en la Asamblea (donde el grupo parlamentario popular ya tiene su portavoz, Cristina Teniente), un espacio que Cortés conoce cada vez mejor pues es diputada desde el año 2011, por lo que ésta es su segunda legislatura. La realidad es que ha ido cobrando más protagonismo pues si en los primeros cuatro años de parlamentaria presentó 18 iniciativas, en el ecuador del actual periodo ya suma 205, la mayoría preguntas para respuesta escrita (87) o solicitudes de información a la Junta de Extremadura.

Aficionada a la lectura, a viajar y estar en familia, según relata ella misma, también se considera defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. En esta IX legislatura Gema Cortés es presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, además de miembro de la Comisión de Cultura, Mujer, Juventud, Cooperación al Desarrollo, Comunicación y Relaciones Informativas. En la anterior legislatura atendió asuntos relacionados con Salud, Economía y Política social principalmente.