Recurren para que se repita el segundo examen de la oposición de mecánico

Cinco opositores llevarán a la Junta a los tribunales por un nuevo proceso selectivo si no atiende sus impugnaciones y recursos de alzada, en los que reclaman que se repita el segundo examen de Mecánico Inspector.

Es una de las categorías recogidas en las oposiciones de personal laboral que la Junta convocó por orden de diciembre de 2013 y que se están desarrollando todavía. De hecho, el segundo examen, cuya repetición piden, se llevó a cabo los días 18 y 19 del pasado febrero. Los 32 aspirantes que habían superado el primero fueron repartidos en dos turnos de 16, uno para cada día. El examen consistió en la detección de ocho defectos en un vehículo. Ambas pruebas, aunque en días diferentes, se realizaron en la ITV de Mérida.

Sin embargo, los resultados de ambas fueron muy diferentes. El primer día hicieron el examen 15 en lugar de 16, porque un aspirante no concurrió, y aprobaron todos menos uno (un 93,3%). De los del segundo, solo lo superaron 5 (un 31,2%), por lo que en total son 19 los que aprobaron el segundo examen; los que optan ahora, una vez se les sumen los méritos, a las cuatro plazas que centran la convocatoria en el turno libre. Estas diferencias en el número de aprobados son el argumento de los que reclaman que se repita el examen, «el mismo para todos y en el mismo día, porque hay tiempo suficiente para ello», señala uno de los participantes que ha recurrido en alzada. «Porque la diferencia en el número de aprobados pone de manifiesto que la dificultad de un examen y otro no tenía nada que ver». De hecho señala que, por ejemplo, el primer día uno de los ocho fallos que había que detectar «fue que el vehículo no tenía el tapón del depósito de combustible; en el examen del segundo día lo que había que encontrar era que faltaba un tornillo del cincho de fijación al depósito». Por eso, asegura que las diferencias en el número de aprobados y notas de los mismos son tan diferentes entre los que hicieron el examen el día 18 de febrero y quienes lo realizaron el 19.

«Se ha producido indefensión, desigualdad y no equidad en las pruebas», resume. Es el motivo por el que en los recursos de alzada se pide a la Junta que repita este segundo examen, alegando que hay jurisprudencia a su favor. Citan la sentencia de 3 de marzo de 2015 del TSJ de Castilla La Mancha en una situación similar, al celebrarse para los mismos opositores dos pruebas diferentes, una por la mañana y otra por al tarde. Y el tribunal concluye que no se respetaron los criterios igualitarios. «La prueba evidente son los resultados. Por la mañana aprobaron el 28% de los presentados y por la tarde el 72%».