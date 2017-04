«Para salvar el sistema hay que subir el salario mínimo»

¿Cómo explicar a un pensionista extremeño que la paga media en la región es de 763 euros, la más baja de España, y la del País Vasco, la más alta del país, de 1.137 euros (son 374 euros de diferencia)?

Este tema da lugar a confusión. Lo primero que hay que decir es que el importe de la pensión es consecuencia de la carrera de cotizaciones del trabajador a lo largo de su vida profesional. Si un maestro o un médico tuvieran en Extremadura el mismo salario y los mismos años cotizados que uno del País Vasco, tendrían la misma pensión, porque es un sistema nacional basado en las contribuciones. En consecuencia, no podemos decir que las pensiones en Extremadura son más bajas que en el País Vasco, porque son iguales en todo el país. De media son más bajas en Extremadura porque aquí tenemos salarios más bajos, y por tanto cotizaciones más bajas.

El salario es el factor clave...

Es el factor determinante, sí. Pero hay más motivos que explican que aquí tengamos la pensión media más baja de España. Uno de ellos es que, como consecuencia de los sueldos que tenemos, las carreras profesionales son más cortas, con más discontinuidades. Y otra razón es el paro femenino. Esto se ve bien al mirar el valor medio de la pensión de jubilación. Aquí es de 874 euros, y en el País Vasco son 1.309 euros. O sea, una diferencia de más de cuatrocientos euros. Esto quiere decir que en el País Vasco tienen empleos con mejores salarios y carreras profesionales más contínuas, y todo esto da lugar a pensiones más altas.

¿Y cómo le damos la vuelta a esta situación?

La situación que se da en las pensiones se da también en el empleo y en los salarios. Es consecuencia de ello, como acabo de comentar. Por esto, nosotros desmentimos la idea de que se crea más empleo con salarios más bajos. Esto es falso. Los sitios donde el coste unitario por trabajador es más alto son el País Vasco y Madrid. ¡Qué casualidad que son los dos sitios donde menos paro hay! En Extremadura es urgente crear empleo y que la competitividad no se base en salarios bajos. Tenemos un sector estratégico que es el turismo, pero no podemos hacer una oferta basada en los bajos salarios, porque se pierde calidad en el sector. No podemos ir a un modelo de turismo de bajo coste. Hay que ir a un modelo basado en buenos salarios y estabilidad en el empleo. Y esto ayudaría a incrementar el consumo interno, que es otro de los problemas que tiene la región, junto al elevado paro femenino. Las mujeres tienen pensiones medias más bajas porque sus carreras profesionales son más cortas.

¿Por mejorar los sueldos pasa la salvación del sistema?

La salvación del sistema pasa por subir el salario mínimo. Hay otros elementos añadidos: complementar un poco por la vía de impuestos, quitar tarifas planas porque están restando cotizaciones a la Seguridad Social, incluso subir un poquitín las cotizaciones sociales, retocar algunos tipos de pensiones... Es la vía de reflotar esto, porque si no, nos vamos a cargar el sistema, que necesita que le quitemos lastres. Vivimos una situación excepcional, porque se está jubilando la generación del 'baby boom' de los años sesenta, precisamente en un momento de bajo empleo. Esta situación especial requiere de las medidas excepcionales comentadas.