El tropezón más polémico de Pozuelo

Mediodía del 9 de mayo de 2015 en Pozuelo de Zarzón (a 25 kilómetros de Coria y 36 de Plasencia). La procesión por San Gregorio, patrón del pueblo, ha terminado, y Dionisia decide visitar la iglesia. Nada más entrar, el tacón de uno de sus zapatos pisa un agujero, la señora tropieza y su cabeza impacta contra la pila de agua bendita. A consecuencia del golpe se rompe las gafas y siente dolores en un brazo, hasta el punto de que decide ir a Urgencias del hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Allí le diagnostican una luxación (dislocación de un hueso) en el hombro derecho, que la ha mantenido de baja laboral y le ha obligado a hacer rehabilitación durante cuatro meses y medio en Irún, donde ella reside.

El episodio ocurrió hace casi dos años, pero aún mantiene enfrentados al Obispado de Coria-Cáceres y a Acubi (Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa). «El médico –informan desde el colectivo que defiende los intereses de la mujer– aún no le ha dado el alta médica, y le ha señalado una nueva visita para el próximo 28 de junio, con el de fin de evaluar las secuelas de esta caída». Las físicas están en los informes médicos, pero también hay otras: las económicas. Así lo entiende Acubi, pero no el Obispado, a quien la asociación reclama los gastos originados por tres conceptos: la rotura de las gafas, los viajes a Plasencia para someterse a los controles médicos de los días siguientes a la caída y una indemnización por los días de baja laboral.

Según el colectivo, que no ha cuantificado lo que reclama, la mutua del Obispado les contestó que no podía atender su solicitud. En su respuesta, la compañía argumenta que no pueden atender la reclamación «porque el estado de la solería de la parroquia es el normal para un edificio de su antigüedad». «El pavimento –continúan, según Acubi–, aunque desgastado por el paso del tiempo, se presenta firme y no existen piedras sueltas, partidas ni otras deficiencias análogas». Por último, añaden que «cuando se visitan edificios con siglos de antigüedad deben extremarse las precauciones, porque el paso del tiempo provoca un desgaste que no implica falta de mantenimiento ni negligencia».

Reclamación sin cuantificar

El colectivo que defiende a la vecina de Irún con raíces familiares cacereñas no se dio por satisfecho con esta respuesta y volvió a reclamar. En una nueva comunicación pide que adecente el templo para evitar nuevas caídas, anuncia su intención de trasladar el caso a la prensa y comenta que el Obispo, en un acto celebrado en la parroquia de Pozuelo de Zarzón, «manifestó su interés por conocer el lugar donde se cayó nuestra asociada». Ese lugar es el interior de la iglesia de San Pedro, construida entre los años 1550 a 1604, según detalla el ayuntamiento del municipio extremeño en su web. Es uno de los cuatro. En el municipio hay también tres ermitas. Todos los templos están adscritos a la diócesis de Coria-Cáceres, que asegura «lamentar profundamente» el accidente que sufrió Dionisia.

El Obispado asegura que desde el primer momento se puso a disposición de la mujer, y que le ofreció los medios para ayudarla, en este caso nuestro seguro», explica.

«Tras la correspondiente comunicación a la aseguradora –continúa explicando el Obispado– para que valorase el siniestro y determinase si existía algún tipo de responsabilidad por nuestra parte, la misma nos informa que la caída fue casual, no existiendo culpa o negligencia por parte de la Diócesis en la conservación y mantenimiento del templo, por lo que a juicio de la mutua, no procede indemnizar ningún daño». Por último, el Obispado «entiende que en caso de no estar conforme con la decisión de la aseguradora, doña Dionisia está en su derecho de acudir a los tribunales de Justicia, que es donde se plantean y resuelven estos litigios».