El terror del hostelero

Muchos de ustedes aprovecharán estos días para salir de casa y se encontrarán con una nueva práctica de los hosteleros extremeños y del resto de España. Consiste en que al marcharse del hotel o del restaurante, con la cuenta les entregarán una tarjetita invitándoles a plasmar la opinión sobre su estancia o su comida en aplicaciones como Trip Advisor o Booking.

En unas jornadas sobre redes sociales que celebraron los hosteleros extremeños hace cuatro meses, una de las ponentes les hizo una comparación tan irreverente como gráfica. «Miren, les dijo, si en Internet Google es dios, Booking sería el niño Jesús». Es decir, la dependencia de la hostelería de las redes sociales es cada vez más fuerte y lo que opinan los clientes determina el devenir del negocio.

En los dos últimos restaurantes en los que he estado en Cáceres, repartían tarjeta al final y animaban a comentar en Trip Advisor. La pasada capitalidad gastronómica desató la actividad opinadora sobre los restaurantes de la ciudad, pero había que tener un cuidado tremendo porque de pronto aparecían 30 comentarios sobresalientes sobre una tapería y, si los analizabas, en ninguno se hablaba de platos, precios ni calidad, tampoco incluían fotos, sino que se escribían generalidades del tipo: «Se come maravillosamente y sus dueños y camareros son muy buena gente». ¡Toma ya! Un sobresaliente acompañaba el halago y el local ascendía 20 puestos entre los 213 restaurantes que recogía la clasificación.

Así, Atrio ha ocupado siempre el primer lugar, pero detrás hay unos cambios en el día a día que sorprenden mucho. Los comentarios en Trip Advisor de los restaurantes y las taperías son un peligro porque puede comentar cualquiera, incluidas las empresas especializadas en promocionar negocios de hostelería.

Para fiarse de los comentarios, conviene fijarse en si incluyen fotografías, si comentan platos y, sobre todo, si el opinador ofrece garantías. Así, no puede ser igual de fiable la opinión de un señor que firma como Esteve, que ha realizado 180 opiniones en Trip Advisor sobre otros tantos restaurantes de 62 ciudades del mundo y que demuestra en cada opinión que ha estado en el restaurante en cuestión y sabe de qué habla, que la opinión de PichiExplorer, que solo ha opinado una vez y su único comentario es que el dueño de la tapería es un crack y su comida, una pasada. Y para más inri, resulta que hay otras diez opiniones semejantes, aunque con variantes para que los inspectores de la app no las borren.

Caso distinto es el de la red de reservas hoteleras Booking, ya saben, el niño Jesús de Internet, donde solo puedes comentar si has estado pues son ellos quienes te invitan a dar tu opinión tras haber constatado tu estancia. Puede haber algún fraude como el de una pareja de hosteleros, que eran competencia de una casa rural de Piloña (Asturias), se alojaron en ella y la pusieron a pan pedir al día siguiente en las opiniones, llevando a la desesperación a los anfitriones, calumniados como pésimos profesionales que tenían la casa sucia, servían un desayuno escaso y con productos pasados y clavaban en la cuenta a cambio de servicios raquíticos.

Conozco algunos apartamentos extremeños que no aparecen en Booking porque son conscientes de que sus carencias destrozarían su reputación para los restos. No se apuntarán hasta que no solucionen las deficiencias. En ese punto, las aplicaciones y las redes son muy positivas porque están consiguiendo que el sector se esmere y procure no cometer ni un fallo. El cliente, más que nunca, tiene la app por el mango y así es más fácil disfrutar de unas buenas vacaciones. Así sea.