Un taxista y un revisor

Me pasó algo muy raro la pasada semana. El mismo día, un taxista de Badajoz y un revisor de Renfe me hablaron de los presupuestos del Estado, de cómo despreciaban a Extremadura y de cómo se reían de nosotros. Ambos coincidieron en el diagnóstico: o nos levantamos contra quienes nos pisotean o seguirán humillándonos toda la vida.

No sé si era un hecho aislado o un síntoma de que algo está cambiando y de que los extremeños estamos hartos y queremos gritarlo. El problema es que no hay quien lidere ese grito. Taxista y revisor llegaban a la conclusión de que mande quien mande, la humillación a Extremadura persiste y parece como si estuviéramos esperando una voz capaz de liderar la desesperación.

Entre las regiones y provincias despreciadas, Extremadura, Cáceres y Badajoz son, sin duda, las más dóciles y menos levantiscas. No se trata de revoluciones ni de quemar nada, sino de articular maneras de que, cuando menos, se sepa que no aguantamos más.

Algún indicio de hartazgo empieza a manifestarse. Por ejemplo, esos carteles que un comerciante cacereño ha pegado en su escaparate anunciando la desesperación de constatar cada día que para España no existimos y, además, importamos tan poco que si desapareciéramos nadie lo notaría. Es una iniciativa aislada y poco numerosa, pero persigue que, al menos los turistas, sepan que no estamos conformes con ser únicamente el paraíso virgen sin futuro donde ellos recuperan la calma para enfrentarse al frenesí del desarrollo.

A nosotros, también nos gustaría tener que recuperarnos del estrés del desarrollo y no estar perennemente en esta situación de ataraxia preagónica y conformista: qué bonito es todo, qué bien se vive aquí, qué barato y acogedor. Como decía aquel cantante con conciencia ecológica al acabar su concierto: «No cambiéis nunca». Y después se iba a Barcelona a seguir impulsando cambios para mejorar su vida y la de sus hijos.

El taxista de Badajoz estaba irritadísimo por el cachondeo que se traen con nuestro tren. El revisor también estaba muy enfadado, aunque mostraba cierta ironía al comentar eso de que el tren llegará en 2025, hoy, y en 2020, mañana. Es que se ríen de nosotros, nos toman por tontos y encima tienen razón, somos tontos, coinciden el taxista, el revisor, los colegas del trabajo, los familiares, el tendero, la camarera. Recuerdo que el revisor bromeó conmigo y me pidió que no le diera más caña al estado de los trenes, que les daba ya vergüenza, aunque al instante aclaró que era una broma. Yo repuse que no pensaba escribir más sobre el tema porque los lectores iban a pensar que era un pesado. Pero al instante reparé en un detalle que no pude por menos que apuntar.

Lo de los trenes regionales que nos envían para mortificarnos ha superado el punto de la indignación para alcanzar la categoría de chiste. Fue irse el revisor y reparar en que en el panel que anuncia la velocidad, temperatura y destinos, ponía que aquel cacharro circulaba en ese momento a 255 kilómetros por hora mientras traqueteaba a 80 como mucho por La Garrovilla. En cuanto a la temperatura, era, según el luminoso rojo, de cinco grados bajo cero cuando hacía una tarde primaveral, tibia y dulce.

Estaba sonriendo ante tanto dislate cuando los gritos de una señora me alertaron de que algo pasaba. Me levanté por si hacía falta mi ayuda y solo era un susto. «Es que la luz del baño estaba verde, apreté el botón y me encontré a la señora de aquella manera», me explicó un caballero muy azorado.

Nuestros trenes son lentos y cascarrias, pero los baños parecen de la Guerra de las Galaxias, llenos de botones y luces, pero tan complicados de entender que te pillan en trance sí o sí. Los del AVE son sencillos: abrir y cerrar. Lo dicho: nos engañan poniéndonos váteres digitales y paneles mentirosos y creen que con eso ya nos sentimos modernos. Aunque lo peor es que igual tienen razón.