Misma asignatura, distinto idioma

Hay aulas en la Universidad de Extremadura en las que si uno pone la oreja en la puerta percibirá que no se habla en castellano sino en inglés. No es que se enseñe este idioma, es que la asignatura se imparte íntegra en inglés durante todo el curso. Es lógico que esta lengua cobre protagonismo en los centros docentes, y a nivel universitario más pues en poco tiempo los estudiantes estarán buscando empleo o realizando estancias en el extranjero para ampliar conocimientos entre los mayores especialistas del mundo.

CURSO 2016/17 380 alumnos (33 más que el curso anterior) se matricularon en inglés en alguna asignatura de las que se imparten en ambos idiomas. En total hay 68 profesores (cuatro más que el curso anterior) que dan clase en inglés en la UEx. 51 asignaturas se pueden cursar bien en inglés o en castellano. Se imparten en cinco centros de momento: Escuela de Ingenierías Industriales, Escuela Politécnica, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias y Veterinaria.

La Universidad de Extremadura puso en marcha el proyecto piloto 'Learn en english' (aprende en inglés) hace dos cursos y esta fase experimental está a punto de concluir después de que 380 alumnos, según los datos de la UEx, se decantaran por escoger las materias disponibles en este segundo idioma.

Francisco Quintana, adjunto al rector y coordinador de la iniciativa, asegura que impartir asignaturas en inglés está teniendo éxito y por eso a partir del curso que viene la idea se va a consolidar a través de un plan que expondrá en el próximo Consejo de Gobierno.

Fernando Álvarez Profesor de Electrónica Joaquín Esteban Alumno de 3º de Física «No se renuncia a algunos contenidos por darlos en otro idioma, eso sería como estafar al alumno» «Estuve de Erasmus en Polonia y allí toda la docencia se imparte en inglés»

Afirma que ha recabado sensaciones tras una ronda con los diferentes decanos implicados para evaluar la idea y todos están encantados con seguir adelante de una manera más ambiciosa. «Además de pensar en nuestros alumnos, así como en los muchos 'erasmus' que vienen, la idea es internacionalizar poco a poco la universidad extremeña.

Para él una referencia es la universidad madrileña Carlos III, que tiene casi todos los títulos duplicados en inglés y castellano.

La UEx solo acaba de dar los primeros pasos hacia esta excelencia. Si en el curso 2015/16 hubo 347 alumnos se matricularon en asignaturas íntegramente en inglés, este curso en vigor han sido 380. En cuanto a profesores, una pieza clave del proyecto, en 2015 se involucraron 64 docentes y este curso se sumaron cuatro más.

«Es necesario dominarlo»

El proyecto piloto afecta ahora mismo a cinco centros: Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela de Ingenierías Industriales en Badajoz; Escuela Politécnica y Facultad de Veterinaria en Cáceres. En total se ofertan 51 asignaturas (finalmente se imparten 48) que están duplicadas pues la misma materia se ofrece en castellano y en inglés.

La medida afecta a 14 titulaciones y los exámenes son los mismos. «Ninguno está dispuesto a renunciar a los contenidos, pues eso sería como estafar a los alumnos y aquí el inglés es un añadido», dice el profesor de Física Fernando Álvarez Franco, que además coordina el programa en esta titulación. Él aprendió inglés en el colegio, instituto, academias y en sus estancias en la Universidad de Yale (Estados Unidos) más otros tres meses en Bélgica. «El inglés se ha convertido en la lengua franca de la ciencia. No haces nada fuera de España, incluso dentro del país, sin dominar el inglés. Es la lengua básica. No hay que hablar un inglés perfecto, pero sí entenderlo porque se ha convertido en el idioma en que se comunican los resultados. Si alguien quiere hacer una carrera seria como científico necesita dominar el inglés. Hablo desde el punto de vista académico. En el mundo laboral por supuesto es un requisito esencial, ¡es que hoy muchas empresas te hacen la entrevista en inglés!, explica al término de clase de electrónica donde acaba de explicar cómo funcionan los amplificadores.

Según Pablo Moreno, uno de sus cuatro alumnos, además de mejorar su competencia en este idioma, «otra ventaja es que las clases son más reducidas».

En Física, prosigue el docente, es donde se da el mayor ratio de alumnos en inglés. Así, por cada cinco alumnos que se matriculan en una materia que permite este desdoblamiento, uno la recibe en inglés. El profesor dice no conocer ningún caso en que el estudiante se haya retirado por no poder seguir la clase, donde la idea es no recurrir al castellano en ningún momento, ni para pedirle a alguien que cierre la puerta o baje la persiana. «Lo que sí les digo -aclara- es que no se queden sin preguntar algo por no poder hacerlo en inglés. En todo caso que pregunten en castellano y yo les respondo en inglés».

Alberto Mejías, Joaquín Esteban y Vicente Alvero son los otros estudiantes de 'Electronics'. El nivel de inglés lo han adquirido en academias o Escuela Oficial de Idiomas y lo han pulido durante sus estancias Erasmus, en este caso en Polonia el curso pasado. «Allí toda la docencia era inglés», explica Joaquín Esteban.

Ya había antecedentes

En realidad este proyecto piloto no nace de la nada. Ya hace años algunos profesores de manera altruista ofrecían a sus alumnos impartir algunas de las clases en inglés y en general la idea era aceptada.

Ahora esta tendencia académica se ha organizado. Es obvio que sin la colaboración de un profesorado que ha de ser bilingüe sería imposible. Según explica Francisco Quintana, los docentes que dan clase en otro idioma, siempre tras demostrar su competencia, tienen un incentivo salarial, disponen gratuitamente de los servicios de Instituto de Lenguas Modernas de la UEx para cualquier duda o necesidad de perfeccionamiento, y se les reconoce un 25% más su carga docente, además de tener prioridad para estancias dando clase en el extranjero. En cuanto a los alumnos, la ventaja es evidente, pero además cada crédito les computa un 25% más.

De momento, el grado de Física es el que mejor ratio tiene entre alumnos en castellano y en inglés, mientras que en la Politécnica es donde mayor oferta hay. En general, explica Quintana, si el curso pasado el porcentaje de matriculados que se apuntaba a recibir alguna de las materias disponibles en inglés era de entre el 10 y el 12%, en este curso este índice ya roza el 15%.

De cara al próximo curso, si finalmente se consolida este proyecto piloto como un plan estable, se ampliará el número de titulaciones que ofrezcan esta posibilidad bilingüe, Quintana ya avanza que Ingenierías Agrarias en Badajoz, Turismo en Cáceres o el centro universitario de Mérida, sobre todo en los grados relacionados con informática, ya han mostrado interés en sumarse.