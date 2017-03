Suprimir los deberes incrementaría la brecha social entre los alumnos, según CC OO

La supresión de los deberes escolares incrementaría la brecha entre los alumnos de familias con menor capital cultural y económico, y aquellos que cuentan con mayores posibilidades de acceder a recursos educativos complementarios privados, según un estudio realizado por CC.OO.

El sindicato ha mostrado su preocupación porque en el debate social y sobre todo en el político, se ignore la incidencia que la regulación de los deberes pueda tener entre el alumnado de familias socioeconómicas más desfavorecidas, que son precisamente donde la tasa de fracaso y abandono escolar temprano es más alta.

Ambos apuntes forman parte del posicionamiento de la Federación de la Enseñanza de CC.OO de Extremadura en relación con los deberes escolares, cuyo debate rechaza el sindicato si se plantea sobre la dicotomía 'deberes, sí; deberes, no'.

El secretario general de CC.OO Extremadura, Julián Carretero, y el responsable regional de la Federación de Enseñanza del sindicato, Francisco Jiménez, han comparecido hoy en rueda de prensa, junto a la profesora de Sociología de la UEx, Beatriz Muñoz, autora del estudio que ha presentado el sindicato.

La central sindical entiende que la regulación de los "deberes", sea en el sentido que sea, debe realizarse contemplando el impacto de clase para evitar reproducir e incluso incrementar las desigualdades.

En este sentido, Carretero ha recordado que el sistema público de educación debe garantizar la igualdad de oportunidades, de tal manera que el origen social del alumnado no suponga un freno a sus posibilidades de desarrollo educativo actual y futuro laboral.

A juicio de Muñoz, que ha analizado investigaciones realizadas en otros países sobre esta cuestión, en la regulación de los deberes se debe tener en cuenta "la edad del alumno, el nivel socio-educativo y el capital cultural de las familias, el tipo de tarea, el tiempo y el lugar de realización de los mismos".

De hecho, el sindicato ha advertido de "la ineficacia de las recetas mágicas para todos".

Las investigaciones realizadas en EE.UU. y países europeos "parecen sugerir", según han apuntado, que "los deberes tienen efectos positivos para algunos estudiantes si se dan ciertas condiciones".

Además, "el vínculo entre la participación de las familias en los deberes y el aprendizaje de los estudiantes está lejos de ser claro, y que determinado tipo de deberes pueden ser beneficiosos para estudiantes con problemas de aprendizaje".

No obstante, Carretero ha pedido "no magnificar" el debate de los deberes, pues estos no son el gran problema de la educación extremeña. "Este es un debate mínimo; es quedarse con los problemas menores para no acometer los grandes problemas", ha agregado.

Por su parte, Jiménez ha rechazado que el análisis de este debate sirva para demonizar a los docentes, ni para poner bajo sospecha el trabajo de estos en las aulas y centros educativos de la región.