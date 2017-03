La Junta publicará en abril la lista provisional de traslados de funcionarios, según CSIF

El sindicato CSIF, mayoritario en la administración pública extremeña, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de la Dirección General de la Función Pública de que publicará en la primera semana de abril la lista provisional del concurso de traslados de puestos singularizados.

En nota de prensa este sindicato, se muestra satisfecho porque la administración haya dado ya una fecha para la resolución de este concurso tras la concentración de protesta celebrada el pasado lunes a las puertas de la Consejería de Administración Pública en Mérida.

No obstante, precisa que seguirá todo este proceso para que se cumplan o, incluso, se agilicen más los plazos de la resolución del mismo y del que están pendientes 3.500 funcionarios.

Para CSIF, la Dirección General de Administración Pública no tenía otra opción que anunciar una fecha de resolución ya que este sindicato tenía constancia de que hace más de un mes que se había terminado de valorar los méritos de los peticionarios.

A su juicio, "ya no cabían excusas" para dar salida a los funcionarios que llevan esperando desde el mes de marzo de 2008, año del último concurso resuelto, para poder mejorar su situación laboral, familiar y personal.

A fecha de hoy hay pendientes de resolverse dos convocatorias, una de puestos singularizados o de estructura, que se convocó en mayo de 2015, y otra, de puestos no singularizados o puestos base, convocada en diciembre de 2013, hace ya más de tres años.

CSIF recuerda que no se puede olvidar que esta paralización afecta gravemente a la convocatoria de oposiciones del cuerpo funcionarial porque los aprobados no podrán incorporarse a su puesto de trabajo al no conocerse las plazas que dejarán vacantes los trabajadores que está concursando.