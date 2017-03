¿Do you speak english?

Durante una rueda de prensa, un periodista de la BBC se dirigió a Rajoy para anunciar que iba a hacerle una pregunta sobre el Brexit, en inglés. Y comenzó a formularla. El presidente del Gobierno, que a veces peca de condescendiente, le cortó en seco, sin darle tiempo a concluir la perorata: “Bueno, no, hombre, vamos… ¡Venga, el siguiente!”, respondió, señalando a otro periodista que estaba en el lado opuesto de la sala.

Fue una respuesta mesurada hacia un individuo que, pasando del tema central de la rueda de prensa, quiso lucirse y dejarlo en evidencia. Olé, me dije al ver el sopapo de indiferencia que Rajoy le dio al listo de la BBC que, eso sí, hablaba un español correcto. Rajoy sabe más inglés que español Theresa May, pero seguro que al periodista de la cadena inglesa no se le ocurriría hacerle una pregunta en español a la primera ministra del Reino Unido. Esos cachondeitos los reservan para España.

¿Imaginan a un periodista de TVE preguntando en español a un mandatario inglés, para dejarlo en evidencia? En Inglaterra lo tomarían como una ofensa, una descortesía e incluso como una provocación, porque los ingleses consideran que ningún primer ministro, ni nadie en el mundo, tiene que hablar otra lengua que no sea la inglesa, pero en España la lectura generalizada es que Rajoy no fue correcto y en las redes sociales casi lo han lapidado, lamentándose por el “ridículo” que hacemos en los foros internacionales, abundando en la especie de que Suárez, Felipe, Aznar, Zapatero y Rajoy no dominan la lengua inglesa. ¿Examinamos de inglés a los candidatos a la presidencia del Gobierno? Algunos parecen convencidos y así lo manifiestan en el idioma que mejor hablan, que es el “gilipollondio de Gilipollandia”.

Solo sé español y no mucho, lo lamento porque creo que es bueno saber idiomas y con el inglés se amplían las posibilidades para comunicarse en gran parte del mundo. Y con el francés, italiano, alemán, chino o malayo.., pero entendiendo que no es un desdoro para los franceses no saber malayo, para los chinos no entender alemán y para los españoles no hablar inglés. Que un periodista inglés le falte el respeto a sus compañeros y al presidente del Gobierno, y que nosotros mismos piquemos el anzuelo, me parece un sarcasmo. Creo que todos los demás, al margen del medio para el que trabajan, perdieron una buena oportunidad para censurar semejante intento de chanza hacia el presidente de España y la BBC debería sustituir o llamar a capítulo al “funny”.

Detecto unos complejos enormes en los que se posicionan de forma tan radical, como si no pudiéramos salir de casa sin el “yes, yes”, pero, a efectos prácticos, los que no lo hablamos podemos viajar por todo el mundo sin problemas. ¡Not problems ni en Inglaterra! Que no nos pase como al que se quejaba del asunto: “¡Maldita sea, años y años aprendiendo a decir pinícula y ahora se dice films!”. Mucho más conocida y hablada que el inglés es la pasta que llevemos en la cartera, que esa sí que es idioma universal, con ella te entienden hasta los peces de colores. Además de que Inglaterra se ha ido de la Unión Europea, los traductores están para algo. ¿Do you speak english? ¡Pues peor es lo tuyo, que conduces por la izquierda!