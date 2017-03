Entre El Faro y Amazon

Rosa Araújo es alcaldesa de Tamurejo, un limpio y coqueto pueblecito de 225 habitantes situado en La Siberia. Tamurejo tiene calles peatonales llenas de macetas, 29 explotaciones agrarias de ganado y olivar, un asilo de ancianos y una calidad de vida de la que presumen los vecinos. Pero se ha quedado sin tiendas y sin bares. Solo resisten una panadería-pastelería, donde elaboran unos bodigos riquísimos, y una cafetería muy animada, 'La Taberna de la Tía Amparo', donde se reúnen los vecinos a ver el fútbol, jugar la partida o picar algo. Una de las preocupaciones fundamentales de Rosa es conseguir traer al pueblo alguna tienda o un pequeño supermercado. Mientras tanto, hace como el resto de los vecinos: ir a comprar lo básico a Siruela o Agudo (Ciudad Real), los pueblos grandes más cercanos, y acercarse una vez al mes a El Faro.

La columna vertebral de la vida rural extremeña, es decir, la carnicería, el ultramarinos, la panadería y el bar, corre peligro. Cierran las tiendas y los cafés tanto en los pueblos pequeños como en las villas y las ciudades. Es una plaga que proviene de América, asola Europa y se extiende por Extremadura. Cada vez que abren un gran centro comercial en una capital, sus vecinos se llenan de orgullo y satisfacción y los políticos presumen de puestos de trabajo y de capacidad de atracción de visitantes. Pero es un espejismo: los puestos que se ganan en el centro comercial, se pierden en las tiendas del centro de la ciudad y en el pequeño comercio de los pueblos de la comarca.

Sin tiendas de proximidad ni comercio tradicional, las esencias de 'lo extremeño' se pierden. En Francia, una de las bases del éxito de la señora Le Pen es su defensa de lo que ella llama 'lo francés', que no es otra cosa que tomar medidas para que cada pueblo de Francia vuelva a tener su boulangerie, su bistrot, su épicerie y su charcuterie. En Francia, durante los últimos 15 años, el número de locales vacíos en el centro de las ciudades casi se ha duplicado, pasando del 6.1% al 10.4%. Y el proceso comenzó bastante antes de que empezara la crisis. Francia fue pionera en adoptar el modo de vida americano del mall a casa y de casa al mall: hipermercados en la periferia y deterioro comercial en el centro de las ciudades.

Entrevisté a José Rondão cuando era alcalde de Elvas. Me explicó que no había permitido que se instalaran grandes centros comerciales en su municipio, a pesar de haber tenido múltiples propuestas, para preservar el comercio de proximidad, la vida cotidiana en el centro de la ciudad y, en resumen, 'lo portugués'. Elvas, a pesar de haber sufrido la crisis como cualquier ciudad peninsular, ha conseguido que sus calles principales mantengan las esencias tradicionales del comercio portugués. No sucede así en otras capitales portuguesas, donde el éxito de los centros comerciales llegó a ser tan clamoroso que hasta se celebraban bodas en ellos.

En Badajoz hay una preocupación seria por el declinar de su calle emblemática de las tiendas: Menacho, termómetro del estado comercial de la ciudad. El ambiente en Menacho no es el que era mientras los viajeros que entran en España por la autovía se preguntan qué tendrá El Faro para estar abarrotado su aparcamiento cualquier día a cualquier hora.

Cáceres sufrió dos frustraciones colectivas cuando fracasaron los proyectos de instalar un centro comercial con hipermercado, tiendas y, sobre todo, restaurantes, en La Calera y cuando no salió adelante el proyecto de El Corte Inglés. Pero quizás sea gracias a esos reveses por lo que ahora vive un asombroso proceso de aperturas de restaurantes, panaderías e incluso un Spar en la calle San Pedro.

Lo francés, portugués o extremeño resisten a duras penas donde los centros comerciales no arrasan. Pero ese modo de vida es acechado por otro enemigo mucho más peligroso e implacable: Amazon y familia, cuyos tentáculos llegan a Tamurejo, a Elvas, a Menacho y a Pintores. Y pueden arrasar con todo.