Mi nuera es internacional

Mi tía Carmen acaba de ser abuela con más de 70 años. A mí me gustaría ser abuelo. A ver si lo consigo antes de llegar a los 90, pero lo veo difícil. A mi edad, mi abuela tenía seis nietos. Yo no tengo ninguno ni asomo de tenerlos. Me gustaría poder correr detrás de mi nietina, pero, a este paso, lo más que podré hacer será apoyarme en un bastón y gritarle que no corra, que es peor. Y aviso a quien corresponda: estoy dispuesto a ir a por la nietina al cole, me ofrezco a llevarla a los columpios, a hacer con ella los deberes y a leerle cuentos, incluso a escribírselos. Pero nada.

Escribo este desahogo de abuelo frustrado porque estoy muy orgulloso, pero en el orgullo llevo la penitencia. Acaban de 'fichar' a mi nuera Bea para la selección española de roller derby. Es decir, desde este domingo, tengo una nuera internacional, vestirá la camiseta roja en los partidos que juegue España contra las selecciones nacionales de medio mundo y acudirá a mundiales y a europeos representando a España.

Pero yo tendré que esperar para tener una nietina porque no creo que sea compatible el embarazo con calzarse patines quad, ajustarse rodilleras y protectores, cubrirse con un casco bucal y, con la cara rayada como los All Blacks neozelandeses, entrenar y jugar patinando, bloqueando, empujando, arrojando al suelo a las contrincantes.

Delirios de abuelo frustrado aparte, el caso de mi nuera es muy curioso. Resulta que tanto ella como sus compañeras Adela e Itsaso forman parte de la selección española de roller derby. Las tres juegan en las Destroyer Dolls, equipo cacereño que en el reciente campeonato de España de la especialidad quedó en tercer lugar. Sin embargo, ni su hazaña ha tenido el eco que debiera ni su selección para el equipo nacional parece haber trascendido. Es la selección española con más componentes extremeñas. Adela, que es de Plasencia, licenciada en Historia del Arte y tasadora oficial de obras de arte, ya disputó con 'la roja' el último campeonato de Europa de roller derby en Mons (Bélgica) y el campeonato del mundo en Dallas.

A pesar de estar federadas, contar con tres jugadoras internacionales y haber quedado terceras en el campeonato de España, las Destroyer Dolls cacereñas se tienen que buscar la vida para entrenar, peregrinando de barrio en barrio a la caza de una pista libre, incluso han de pagar la utilización de los lugares donde entrenan, normalmente al aire libre. Es el peaje que han de sufrir por ser aún un deporte minoritario en España, aunque muy popular en algunos países.

Cuando mi suegra se enteró de que su nieta política había sido seleccionada por España, preguntó que cuánto iba a cobrar, pensando quizás que había llegado una Ronaldinha a la familia. Pero no, me temo que, más que cobrar, tendrá que pagarse los viajes a Madrid para entrenar y solo las equipaciones oficiales y las pistas madrileñas donde se preparan las seleccionadas son gratuitas. Por no hablar de las lesiones, pues ver a mi nuera con vendas o escayolas es bastante normal.

Más allá de nietinas imposibles, esguinces y gastos, yo me siento muy orgulloso de poder presumir de una nuera internacional. Bea es cacereña, pero desciende de Alía, como Saviola, aquel delantero del Barcelona. Las Villuercas engendrando deportistas de élite y procurando abuelos frustrados.

En el roller derby, mi nuera es Hardcore Cake, Adela tiene el tremendo sobrenombre de La Hija de Odín e Itsaso responde al apelativo de Irond.doll. Seguro que con ellas, España se convierte en una potencia del roller derby, mientras yo sigo siendo de por vida un abuelo en potencia.