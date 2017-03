Dantés se pone serio

El viernes pasado, el salón de actos del Museo del Corcho de San Vicente de Alcántara se llenó. Un vecino ilustre del pueblo, Leonardo Dantés, presentaba un libro de poemas y canciones, pero más allá del libro, de los poemas y de las canciones, lo que se presentaba era la nueva imagen de este personaje polifacético y popular, autor o coautor de temas famosos como 'Carmen', 'Vagando por ahí' o 'Por la calle abajo', que fueron números uno interpretados por Los Chunguitos, y de bailes que arrasaron como aquel tan popular del pañuelo, por no hablar de su cameo cinematográfico en Torrente 5.

Dantés se siente más maduro, más solido y estable con el paso de los años y de ahí su apuesta por la lírica. En la presentación de sus 'Poemas y canciones', ejerció de introductor el escritor de novela negra (Dantés la sigue llamando novela policíaca) Jesús Carnerero, el alcalde socialista de San Vicente, Andrés Hernáiz, y el poeta Plácido Ramírez. Además de Leonardo, que leyó la introducción del libro, once personas más recitaron poemas y canciones.

El libro está editado por la Diputación de Badajoz, a través del Ayuntamiento de San Vicente de Alcántara. Dantés no es nada pretencioso. Asegura que algunas letras de sus canciones son «más o menos poesía». Esa poesía, más o menos, es la que, a partir de versos de autores pacenses, inspira su próximo disco: 'Poetas de Badajoz'. Son poemas de Plácido Ramírez, Antonia Marcelo, Clara Blázquez, Antonio Pacheco, Fernando Garduño, José Antonio Sánchez 'Mediterráneo', Amalia Mangas y Maribel Bazaga. En el disco, que está grabado en Track Extudio y ya prácticamente editado, colabora la Fundación Caja Badajoz y se estrenará en la Rucab, la sala de esta institución, en mayo, casi al tiempo que el libro de poemas se presenta en El Corte Inglés.

«Sigo con mis galas, pero selecciono más las actuaciones y atiendo más a la vertiente cultural que a la festiva. Pretendo que la gente conozca la parte seria, aparte de la otra, de la que no reniego. Voy a casas de cultura o a festivales benéficos o de Navidad más que a discotecas», detalla Dantés sobre su nueva vida artística.

Pero a pesar de confesar que «con la edad me gustan las cosas tranquilas», Leonardo Dantés no es capaz de escapar de su pasado farandulero con aroma friki, que lo persigue sin piedad. Recientemente, el programa 'Sálvame', presentado por Jorge Javier Vázquez, ha creado una nueva sección titulada 'Ahora todos cantan'. En ella, los tertulianos del programa imitan a cantantes famosos. Para facilitarles su acercamiento a la canción, han sido elegidos seis profesores muy particulares. En concreto, Karina, Leticia Sabater, Jabián (Operación Triunfo), Yurena (antes, Ámbar y antes, Tamara, la del 'No cambié'), Paco Clavel y el propio Dantés.

Y se han removido antiguas disputas. Yurena-Tamara ha recordado sus pasados enfrentamientos con Dantés y se ha negado a estar en el mismo equipo que «cierta persona». Jabián se ha sumado al carro de Yurena con la excusa de que su representante le ha aconsejado no mezclarse con determinado personaje. Y todos deducen que se refieren a Dantés, hasta el punto de que Karina ha terciado en la polémica aseverando que Leonardo es tan profesional como Alejandro Sanz y que ella no tiene ningún inconveniente en trabajar con él.

Dantés me parece un señor entrañable. En persona, es sensato, tranquilo y lo más alejado a esa imagen pública alocada de un tipo desmadejado haciendo tonterías con un pañuelo. Aunque me temo que vende más el Leonardo televisivo detestado por Tamara que el Dantés lírico de San Vicente .