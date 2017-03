Casi el 60% de los extremeños gasta menos que antes de la crisis

Dos de cada tres extremeños afirman que han cambiado sus hábitos de consumo durante los últimos diez años, los mismos que creen que la crisis económica no ha tocado fondo, y aunque el 57% de los extremeños dice gastar menos que antes de que comenzara la crisis, solo el 30% asegura que puede ahorrar todos los meses.

Estas son algunas de las principales conclusiones del primer Barómetro de Hábitos de Consumo de los extremeños y cómo ha afectado a éstos la crisis económica elaborado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) y cuyos resultados se han presentado este martes.

Según el director de la UCE, Javier Rubio, los extremeños "han aprendido mucho" en estos años de especiales dificultades económicas, han aprendido a "no derrochar", a no sobreendeduarse y, en definitiva, a gastar de acuerdo a sus posibilidades, algo que no ocurría antes de la crisis cuando "había dinero para todos y para todo".

La presentación de este informe se hace con motivo de la celebración mañana, 15 de marzo, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en conmemoración del discurso de Kennedy en el Congreso de los EEUU en 1962, en el que se habló por primera vez de que los ciudadanos, como consumidores, merecen una protección.

El barómetro se basa en los resultados de casi 1.000 encuestas personales realizadas a pie de calle en diez localidades, cinco de cada provincia, como Mérida, Cáceres y Badajoz, entre otras.

Rubio ha precisado que si bien los extremeños gastan menos, este ahorro no va al bolsillo de los ciudadanos ya que el poder adquisitivo es menor ante, por ejemplo, la reducción de los salarios y el aumento del precio de bienes, impuestos, luz, agua....

De hecho, sólo el 30% de los extremeños puede ahorrar dinero todos los meses y el 34 % no tiene ninguna capacidad para hacer su "colchón".

Este estudio pone de manifiesto también diferencias en los hábitos de consumo por sexos, ya que mientras que el 70% de las mujeres dice que sí ha cambiado su forma de hacer las cosas, en los hombres lo ha hecho sólo el 55%.

Se observa que la media de miembros que conviven habitualmente en el domicilio familiar de un extremeño es de tres personas, aunque un 10% vive solo, y el 51% de los encuestados declara que en sus hogares no hay ningún familiar en desempleo.

La mitad de los extremeños encuestados manifiestan que no tienen ninguna financiación, frente al 41% que tiene una hipoteca y de éstos, solo el 11% tiene además otras financiaciones, existiendo un 9% que tiene algún préstamo personal o tarjeta de crédito.

Sólo uno de cada cinco de entre los más jóvenes y los mayores de 65 años son titulares de un préstamo hipotecario, mientras que el porcentaje llega al 45% en los que tienen entre 46 y 65 años y se dispara hasta el 59% para los extremeños entre 31 y 45 años.

A la hora de comprar, el 66% de los extremeños lo primero que mira es el precio y ese mismo porcentaje compra ropa y calzado solo cuando lo necesita y en un número importante, solamente en rebajas.

Asimismo, más de la mitad de los extremeños (56%) hace la compra de alimentación varias veces por semana para evitar que los alimentos, sobre todo perecederos, puedan estropearse y tenerlos que tirar.

En cuanto al medio de pago, el 53% sigue pagando en metálico frente a las tarjetas (las cuales se usan más en las ciudades más pobladas que en el ámbito rural) y menos del 1% usa medios de financiación para pagar sus compras cotidianas.

Rubio ha destacado que el sector más afectado por la crisis ha sido el del ocio, ya que el 51% de los encuestados ha reducido sus salidas con los amigos, a restaurantes, al cine...

Sin embargo, y como síntoma de "mejoría", un 60% de los encuestados dice que salió de vacaciones el año pasado cuando en 2013 el porcentaje era del 47%.

En cuanto a las medidas de ahorro energético (apagar los aparatos electrónicos o cambiar las bombillas), un 75% sí lleva a cabo estas prácticas, sobre todo, por una cuestión económica.

La crisis también ha hecho que los ciudadanos busquen mejores tarifas o precios en determinados servicios. Así, el 73% de los encuestados han cambiado de compañía de telefonía en el último año y un 33% ha cambiado de compañía de seguros.

Además, uno de cada tres encuestados afirma haber dado de baja algún servicio que tenía contratado antes de la crisis: en concreto, un 38% lo ha hecho en el teléfono; un 25%, en el seguro de hogar; un 30%, en televisión de pago; y un 16%, en seguro del vehículo.

Otro dato relevante de este barómetro, al que UCE quiere dar continuidad, es el hecho de que dos de cada tres extremeños crean que la crisis aún no haya tocado fondo.

Por provincias, los cacereños tienen peor ánimo (solo el 28% es optimista) que los pacenses (el 38% lo es); y por edades, los más jóvenes tienen mucha más confianza en que lo peor ha pasado (40%) que los más mayores (22%).