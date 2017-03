Una mujer orquesta dedicada al teatro

Sus padres le han comentado en más de una ocasión que siendo muy pequeña prefería leer libros de Lope de Vega o de Calderón de la Barca, que no se correspondían a su edad, en lugar de pasar el tiempo con sus juguetes. «No los entendía muy bien, pero me gustaba imaginarme situaciones; parece que siempre he ido buscando el teatro, incluso en la lectura», dice Laura García Cáceres, placentina de 35 años de edad.

ALGUNOS DATOS Biográficos. Nació el 20 de noviembre de 1981 en Plasencia. Académicos. Estudió en el instituto Monfragüe de la ciudad del Jerte, cursó Filología Hispánica en la Universidad de Salamanca y completó su formación con un máster de Industrias Culturales y Creativas en Sevilla. Además, ha realizado múltiples cursos relacionados con la interpretación, la dirección y la gestión cultural. Profesionales. Compaginó sus estudios superiores con su trabajo impartiendo clases de refuerzo de Lengua, Literatura e Inglés a escolares, algo que sigue haciendo. Desde hace varios años realiza labores de producción en el Festival de Teatro Clásico de Mérida varios meses al año y también se dedica a la formación en teatro mediante cursos y talleres.

Pese a ello, no se acercó al mundo de la interpretación hasta que estaba en Secundaria, con 12 ó 13 años, gracias al grupo de teatro del colegio San Calixto de Plasencia en el que estudiaba. La primera obra en la que participó fue 'Dick el Parisien', de Leandro Pozas. «Íbamos a ver espectáculos y yo me di cuenta de que quería estar sobre el escenario», afirma.

Una vez que probó la sensación de estar sobre las tablas y meterse en la piel de un personaje, Laura descubrió que quería dedicarse a la interpretación. Desde entonces ha ido dando pasos en su vida que la han llevado en esa dirección, hasta que a comienzos de 2016 fundó Chameleon Producciones, su propia compañía de teatro, junto a Miguel Pérez Polo.

«Lo que más me ha gustado siempre ha sido interpretar», asegura

La idea de dar el salto al mundo profesional llevaba mucho tiempo rondando en la mente de esta apasionada del teatro y antes de tomar la decisión definitiva ha madurado mucho el proyecto. Dos años pasaron desde que comenzó, al igual que su socio, a trabajar el producto que ahora ofrece Chameleon hasta que registraron la compañía. «Además, los meses previos estuvimos haciendo un curso de la Fundación Incyde, con profesionales de diferentes ámbitos, para saber manejar la empresa», expone Laura, que realizó un postgrado de Industrias Culturales y Creativas en Sevilla.

La apuesta con la que están en el mercado es la obra infantil musical 'Trasto, Truka y la profesora Trova en el misterio de las letras perdidas'. La elección del formato se debe a que consideraron que se ajustaba mejor a la experiencia y las cualidades de los miembros de la compañía.

Música

En el ámbito musical Laura se mueve con facilidad. Fue una de las fundadoras del grupo amateur Plétora Teatro, que en diciembre de 2009 estrenó 'Sueño en Mi mayor'. «Era la primera vez que se ponía en escena algo en lo que yo había participado en la creación», apunta. Este primer acercamiento al guión y a la dirección fue muy positivo. La obra recorrió los festivales más importantes de España a nivel amateur y recibió numerosos premios a la actuación y la dirección. «Era algo muy novedoso, porque nadie hacía teatro musical o musicado. Fue muy llamativo y actuamos muchísimo. Supuso un logro bastante importante del que estoy muy orgullosa. Con la siguiente obra 'Te quiero, eres perfecto. ya te cambiaré', volvimos a recibir muchos premios en dirección», destaca. Todo esto fue una gran motivación para continuar realizando cursos y talleres.

Además de la experiencia, en esta etapa como empresaria le está sirviendo de gran ayuda su formación académica. A la hora de elegir carrera, descartó Arte Dramático porque había disciplinas que no eran de su interés. «Al final iba buscando formación a mi medida, sobre todo centrada en la interpretación y la dirección», señala. Se decantó por Filología Hispánica, en la que se estudia Literatura y todo lo relacionado con la parte teórica y de análisis de texto del teatro, algo que le ha servido de base a la hora de escribir.

En 'Trasto, Truka y la profesora Trova en el misterio de las letras perdidas' Laura ha hecho de todo, algo lógico en una empresa pequeña. «Hay que hacer de mujer orquesta. Escribí el texto, creé los personajes y el vestuario. Dirijo la obra e interpreto». Este primer producto de Chameleon tiene un cedé en el que se incluyen las trece canciones del espectáculo -ella canta, claro- que grabaron en un estudio y un videoclip del tema que abre la obra y con el que pretenden hacer un poco de promoción. «La empresa está creada como de artes escénicas y audiovisuales, porque no hay que cerrarse puertas y hacer cine en pequeño formato es un objetivo de futuro».

Por si le faltaba algo en el currículo profesional, compagina la gestión de su compañía con un trabajo en producción en el Festival de Teatro Clásico de Mérida entre mayo y septiembre y con la impartición de cursos y talleres relacionados con el teatro, a los que hay que añadir las clases de apoyo en Lengua, Literatura e Inglés para escolares. «No sé si soy más actriz, directora o escritora. Ahora tengo mucha curiosidad con la dirección y estoy descubriendo facetas que me interesan, como la creación del texto, en lo que soy muy nueva, pero lo que me ha gustado siempre es interpretar», dice Laura, que sigue haciendo cosas como actriz al margen de su empresa y que también ha actuado en algún cortometraje.

Por si fuera poco, se acaba de embarcar en otro proyecto, una obra de bajo presupuesto. «Es una coproducción con Jorge Peralta, un cantaor extremeño de flamenco, en la que aportamos la estructura empresarial y el texto que estoy acabando. Haremos la producción artística, la dirección de actores y vamos a intervenir también, aunque sería más sensato buscar actores, interpretaremos para abaratar los costes de la producción», concluye.