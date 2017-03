24.000 extremeños sufren glaucoma y la mitad lo ignora

La Asociación del Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) ha dicho hoy que 23.931 extremeños sufren Glaucoma en Extremadura y que un 50 de ellos no saben que lo padecen, lo que es un dato "muy preocupante" pues, ha señalado, la detección temprana de la enfermedad evitaría un gran número de casos de ceguera.

En una nota, la entidad ha señalado que a partir del próximo día 11 se celebra la Semana Mundial del Glaucoma.

Se explica en el comunicado que el 30% de los diagnósticos de Glaucoma empeoran por no seguir el tratamiento y advierte de los riesgos que supone no seguir correctamente los tratamientos y no someterse a las revisiones estipuladas por el médico especialista

AGAF señala que aproximadamente el 30% de los diagnósticos de glaucoma empeoran y que, en algunos casos, terminan en ceguera porque el paciente no sigue el tratamiento correctamente, un dato que afecta a más de 150.000 españoles.

En el caso concreto de Extremadura, este tanto por ciento repercutiría sobre 7.179 pacientes.

El Glaucoma es una enfermedad ocular degenerativa que se caracteriza por la pérdida de visión periférica (como si miráramos a través de un túnel) y, en algunos casos, también central, debido al daño progresivo que se produce en el nervio óptico.