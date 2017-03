Extremadura ofrece atención sanitaria plena a cuatrocientos inmigrantes sin papeles

La sanidad pública regional extiende sus prestaciones a cuatrocientas personas de otros países que viven en Extremadura sin papeles. Son extranjeros en situación específicamente irregular o que se encuentran en la región y han pedido asilo. En ambos casos, el SES ofrece atención sanitaria equiparable a la de cualquier extremeño.

Además, gracias a la ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social vigente desde hace ocho meses, han visto rebajar lo que pagaban con anterioridad por copago farmacéutico. Ahora abonan lo mismo que cualquier residente nacional que viva en la comunidad. También se sientan las bases para que recuperen la tarjeta sanitaria perdida desde 2012.

«Extremadura ha mostrado siempre generosidad con cualquier tipo de persona. Más que generosidad diría humanidad. Con la ley de medidas extraordinarias damos un paso más en el terreno de la atención sanitaria hacia las personas que viven aquí sin papeles», reseña Luis Tobajas, director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria.

En 2012 el Gobierno les quitó la tarjeta. Varias regiones idearon fórmulas de asistencia sanitaria

«Confiamos en que el Gobierno no la recurra al Constitucional», puntualiza este responsable de la Consejería de Sanidad extremeña. De ese recurso se hablado en los últimos meses.

«Esa ley lo que hace es devolver el derecho a la sanidad a personas que residen aquí y que se les quitó. Es volver a la situación anterior, con sus prestaciones sanitarias y farmacéuticas y con la posibilidad además, y este es un avance, de acceder a la ley de dependencia», añade Javier Segura, experto en programas sociocomunitarios y exdirector del centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Mérida.

El Gobierno regional -subraya- tiene como objetivo final que los inmigrantes en situación irregular tengan derecho a la asistencia tanto en atención primaria como especializada, así como a las prestaciones farmacéuticas «con idénticas condiciones de copago que el resto de la ciudadanía extremeña».

Tarjetas

Por eso el Ejecutivo autonómico concederá tarjeta sanitaria a aquellos que acrediten llevar empadronados tres meses en territorio regional (hasta ahora ese plazo era de seis).

La Junta espera a que haya más o menos certeza de que el Gobierno no recurrirá la ley de medidas extraordinarias para expedir ese documento. Sería el último paso hacia la extensión de la atención universal a los sin papeles que eliminó el decreto 16/2012 del Gobierno de Mariano Rajoy.

Con esa reforma sanitaria se retiró la tarjeta a todos los inmigrantes irregulares. Se pasó de una asistencia completa a una atención limitada a las urgencias de los hospitales, salvo para los menores de edad y embarazadas que mantuvieron la cobertura médica total. Un cambio que hizo que se excluyera a miles de personas del derecho a la sanidad.

«Se hizo pensando en la situación que vivían algunas comunidades muy pobladas. Pero se aplicó a todas y lo que pasaba en Extremadura no era nada comparable a lo que pasaba en Madrid, Cataluña, o Valencia», tercia Segura.

«A mí no me gusta hablar de coste porque no se trata de eso, pero ni siquiera mirándolo por la cuestión económica afectaba a la sanidad extremeña la atención a los 'sin papeles'. Había muy pocos antes en nuestra región. Ahora hay menos todavía», añade Tobajas.

Extremadura, por ejemplo, con algo menos de 1.100.000 habitantes, ofrece atención sanitaria a esas 400 personas. Murcia, con 1.467.000 habitantes, lo hace con 3.892.

A pesar de la normativa restrictiva del Gobierno, la región, al igual que otras comunidades autónomas, desoyó las indicaciones respecto a la prestación sanitaria que debía darse a los inmigrantes irregulares. En 2013, siendo Luis Alfonso Hernández Carrón consejero de Salud, la Junta puso un programa que suavizó el daño a los 'sin papeles'.

Se llamó Pascaex (Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento en Extremadura). Permitió que fuesen atendidos en los centros de salud (atención primaria) y derivados a los especialistas hospitalarios si lo consideraba conveniente el médico del centro de salud.

Copago

Cuando la Administración extremeña termine de desarrollar, mediante reglamentos, la ley de medidas extraordinarias se avanzará en la atención recogida en el Pascaex, sostienen la Junta y las entidades que luchan contra la exclusión social y la pobreza.

Hasta ahora, los inmigrantes irregulares que están bajo el Pascaex asumen el 50% del mismo y el otro 50% lo pagan las oenegés. Ahora el porcentaje es de un 40% de coste para los inmigrantes activos y un 10% para pensionistas. Como el de cualquier extremeño.

Estar bajo el Pascaex otorgaba al inmigrante un documento social (especie de tarjeta) que le permitía recibir una atención sanitaria normalizada, aunque se pedía cumplir con una serie de requisitos como estar empadronadas en cualquier municipio al menos durante seis meses o tener un informe de los Servicios Sociales de Base.

De 2013 a 2015 se dieron 112 tarjetas sociales. Ahora hay 282. «El trabajo de recuperar el derecho a la sanidad pública para todos va dando sus frutos. Tenemos que terminarlo», expresa el director general de Planificación Sanitaria de la Consejería que dirige José María Vergeles.