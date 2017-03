Juan Pedro León: «Muchas veces se dice que baja el paro, pero es porque se está 'basurizando' el trabajo»

Es titulado en Magisterio por la UEx, pero prácticamente toda su vida profesional ha girado en torno a dos palabras: paro y empleo. Su primer trabajo fue en educación de adultos, pero pronto accedió -y de eso hace ya 30 años- como funcionario al INEM y a la Junta como técnico de empleo. Contribuyó a crear el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), del que fue también coordinador general y por primera vez su director gerente en 2007, cargo al que volvió en julio de 2015, cuando Fernández Vara accedió de nuevo a la Presidencia de la Junta. Hoy el Sexpe tiene 800 trabajadores y un presupuesto de 262 millones. Ha representado a Extremadura en el diseño del Sistema Nacional de Empleo y en comisiones para la negociación de traspasos de competencias del Inem. Juan Pedro León convive cada día con las cifras de paro y quizás por ello en esta entrevista rompe el tópico sobre el recuento mensual del número de parados, que considera un error que, en algún caso, puede llevar a la obsesión; admite que la bajada del paro enmascara la 'basurización' del empleo y que el problema del desempleo en la región tiene arreglo si el Estado se implicara en él.

La última Encuesta de Población Activa (EPA) referida al año 2016 es muy mala para Extremadura: con 141.000 parados, ha sido la única comunidad en la que subió el desempleo y bajó la población activa. Además, nos hace liderar el paro por primera vez en 14 años. ¿Qué se ha hecho mal aquí para que la EPA arroje esos datos?

Seguramente se haya hecho algo mal y también algo bien porque incluso cuando el paro baja siempre se puede decir que podía haber bajado más. El paro extremeño no depende exclusivamente de Extremadura ni de la Administración Pública. Son muchos factores los que influyen, desde la política económica del Gobierno central a los ayuntamientos; o del comportamiento de los sectores económicos... Lo que quiero decir es que no hay una causa definida. Mucho menos en el cuarto trimestre de 2016, en el que precisamente la economía en España y Extremadura han evolucionado bien; los parámetros sectoriales no han presentado problemas...

ALGUNAS IDEAS PERSPECTIVAS DE FUTURO «La próxima EPA será positiva; se verán los efectos del plan de empleo y de los presupuestos» SOLUCIÓN A UN MAL ENDÉMICO «El paro tiene arreglo en Extremadura, pero sería necesaria la implicación del Estado. Solos, no» CIFRAS DEL SEPE «Yo dejaría de dar cada mes el dato del paro porque confunde y a muchos obsesiona» POLÍTICAS CONTRA EL PARO «¿Sirven los planes de empleo? La pregunta es cómo estaríamos si no los hubiera»

¿Entonces por qué esos datos? Parece como si el paro no tuviera padre.

No digo eso. Digo que no hay una causa aparente de lo ocurrido. Nosotros hemos analizado los datos y también lo han hecho agentes ajenos al Sexpe y coincidimos en que no hay una causa clara. El propio Gobierno central dijo a todas las comunidades autónomas que el paro evolucionaba bien. Fíjese en que la EPA del tercer trimestre fue histórica en algunos aspectos [el paro bajó en 7.100 personas]. Es verdad que algunas empresas nos avisaban de que los datos no eran tan buenos como apuntaba la macroeconomía. Y creo, además, que hay un factor de fondo: el dinamismo de las políticas de la Junta de Extremadura no se percibe nunca a corto plazo, siempre es a medio. En este sentido, creo que en la última EPA ha tenido que ver el retraso en la aprobación de los Presupuestos de 2016. Eso se percibe claramente en esta casa: el Sexpe estuvo cuatro meses preparando medidas sin poder poner ninguna en marcha. Cuando arrancaron las convocatorias ya era, en el mejor de los casos, el mes de julio y las contrataciones derivadas de esas convocatorias se empiezan a hacer a últimos de año o a principios de este.

¿Tanto afecta el ritmo de la Administración en la economía regional?

En nuestra comunidad sí afecta. No como para ser la causa decisiva, pero sí significativa. Y el año pasado no pudimos poner en marcha medidas importantes de empleo, como las de autoempleo, contratación indefinida o las ayudas a la economía social.

¿Es correcto si deduzco de sus palabras que la próxima EPA va a ser positiva?

Yo creo que sí. Creo que van a empezar a verse los resultados porque se han puesto en marcha el Plan de Empleo, de Autónomos, Economía Social... todos tienen que incidir en el mercado laboral.

Antes decía que el empleo no depende de la Junta. Usted es un cargo de libre designación y, por tanto, político y puede contestar a la pregunta de por qué, si el empleo no depende de la Junta, se atribuye, como todos los gobiernos, los éxitos cuando baja el paro.

Es verdad que es la tónica general, pero también es verdad que esa actitud la he visto menos en esta Administración.

Quizá porque tiene pocas ocasiones.

Hay meses que sube el paro y otras que baja, pero creo que este Gobierno regional es cuidadoso con ese triunfalismo. Aquí nadie ha dicho: 'hemos creado tantos empleos' cuando ha bajado el paro. Hombre, cuando baja el paro nos alegramos. Estaría bueno, pero no nos podemos arrogar el mérito.

Lo que quería decir con la pregunta anterior es si no está demasiado 'politizada' la creación de empleo cuando, como dice, depende de muchos factores no necesariamente políticos.

Puede ser. Yo he pensado siempre que el hecho de que se publiquen cada mes los datos del paro registrado contribuye a una especie de obsesión que se traslada al debate político. Desde mi punto de vista no tiene mucho sentido porque son datos que muchas veces confunden. Además, es un dato que sólo se da en España. Empezó a publicarse a principios de los años 80 cuando había crisis y como una medida de transparencia. Yo lo quitaría porque sus datos tienen menos valor que los de la EPA, pero plantearlo sería arriesgarse a que te llamaran oscurantista a pesar de que el dato de paro registrado es prácticamente siempre mejor que el de la EPA.

Hace unas semanas este periódico publicó una información sobre los costes de la crisis en la región. Entre 2006 y 2016 se han perdido 80.000 empleos y la población ocupada ha bajado en 50.000 personas. Esta es la dimensión del desastre. ¿Desde un servicio como este no se siente impotencia, no se tiene la sensación de que trata de apagar un incendio forestal con la manguera de regar los arriates?

Se siente impotencia si nos obsesionan las cifras del paro, pero si se ven como lo que realmente pasa, que no son cifras, que son personas, entonces la impotencia se convierte en preocupación porque lo que hay es un drama tras otro. Insisto, creo que nos equivocaríamos si buscamos a un solo culpable del paro. El culpable es una situación que es consecuencia de muchos factores, como hablábamos antes. El Sexpe es el órgano que, además de contar parados, se encarga de mejorar la empleabilidad y de hacer que los desempleados tengan más oportunidades de encontrar empleo. Desde esa perspectiva no sientes frustración porque tú haces tu trabajo y orientas y preparas a la gente a aprovechar las oportunidades, pero el encargado de generar esas oportunidades no es el Sexpe.

Dice que puede existir una obsesión por las cifras del paro. No sé si existe esa obsesión, pero lo que sí es palpable es que se está jugando con las cifras: hablamos de número de contratos cuando en realidad muchos de ellos son de un día, incluso de unas horas.

Eso es verdad. Muchas veces se dice que baja el paro pero es porque se está fraccionando el mercado de trabajo, lo estamos 'basurizando'. La reforma laboral lo ha facilitado mucho. Hace 20 años no se concebía un puesto de trabajo tan marginal como ahora. Hay un dato tremendo: 16 cotizantes de ahora equivalen a un contrato de trabajo de un mes de antes de la crisis.

Las reacciones de partidos y sindicatos a las cifras de paro son siempre las mismas en función del lugar que ocupe cada uno. Es un guion inalterable. ¿No cree que existe una cierta teatralización política y sindical en relación a las cifras de paro?

En algún caso puede haberlo, pero el papel de la Administración, y mucho más en Extremadura, debe ser siempre de preocupación, si sube porque sube, y si baja porque nunca baja lo suficiente. Con todo, la mayor teatralización se da cuando se hace triunfalismo de una mala cifra. Y también se teatraliza cuando se responsabiliza a la Administración de todos los males. Por eso sería saludable no dar cifras mensuales. Y lo digo en un momento en que estoy convencido de que las cifras de paro registrado van a bajar a lo largo del año. Ahora tenemos 122.000 parados registrados. Seguramente acabaremos el año en los 115.000 y en los meses de verano rozaremos los 110.000. Eso es algo que nos alegrará, pero no nos quitará la preocupación.

Extremadura siempre ha tenido planes de empleo. Ahora hay uno para dos años, integrado en un plan estratégico a cuatro años, y el pasado jueves, la consejera anunció en la Asamblea otro plan más, extraordinario, con vigencia hasta el 2020. ¿Sirven para algo?

Yo creo que la pregunta habría que planteársela a la inversa: ¿cómo estaríamos si no hubiera planes de empleo? Extremadura siempre ha tenido un plan de empleo en vigor desde 1989. ¿Qué ocurre? Que los planes representan un esfuerzo adicional. Si no los hubiera, muchos fondos destinados al empleo estarían destinados a otras cosas. Un plan sirve para agrupar fondos para un fin y con ello se aseguran. Además, cuando uno hace un plan que sucede a otro, se dota de más fondos que el anterior y se ponen en marcha más medidas. Si no hubiera planes, las políticas de empleo estarían dispersas y sus fondos inciertos.

¿Hay datos que los avalan? ¿Se puede hablar del empleo que crea un plan de empleo?

No podemos hablar de cifras concretas, en el sentido de que se pueda atribuir a un plan un número de empleos determinado. Podemos hablar de personas beneficiarias. Sabemos que ha habido planes en tiempos de crisis que han contribuido a mejorar la situación en ese momento. Y en época de bonanza sabemos que multiplican los empleos. Nosotros hacemos seguimiento a los planes y, como digo, tenemos la cifra de las personas que se han beneficiado de los mismos. El año pasado se pusieron en marcha 18 decretos y pasaron por las medidas del plan de empleo 40.000 personas. Es un porcentaje significativo.

¿Ni siquiera se podría hablar de personas contratadas como consecuencia de las subvenciones directas a la contratación?

No me atrevería a hacerlo. Podría quedar bien, pero hay que ser rigurosos porque no se puede atribuir a una subvención la exclusiva responsabilidad en la creación de un empleo. Nadie crea un puesto de trabajo sólo porque se beneficie de una subvención, aunque no cabe duda de que la subvención lo facilita.

Digámoslo de otra manera: ¿un plan de empleo evita paro?

Ese enfoque es más realista. Extremadura es una región con pocos recursos financieros. Si no hubiera habido los planes de empleo, las posibilidades de evitar que haya más paro serían muy pocas. Los planes son un colchón. Un ejemplo: el programa de empleo social evita que haya más paro de larga duración. En lo que va de legislatura el paro de larga duración se ha reducido en 13.000 personas. Yo creo que los planes han contribuido a lograrlo.

El paro aparece en todas las encuestas como la principal preocupación de los españoles. Se espera, por tanto, que las instituciones hagan una política 'de Estado' en relación al paro. ¿La hacen o también aquí se nota la ideología?

Debe ser una política de Estado pero se nota la ideología. No se aprecia tanto en los programas como en las inversiones. Un dato: cuando llegó Rajoy a La Moncloa redujo la partida que nos llegaba a Extremadura para políticas activas de empleo de 108 millones a 46. Eso ocurrió en 2012, precisamente cuando más arreciaba el paro y más se necesitaban las políticas activas. Fue una decisión política y, por tanto, ideológica porque podría haber recortado de otras partidas. También es ideológico que se hayan recentralizado programas o se hayan impulsado las agencias de colocación privadas pagadas por el Estado y que, de algún modo, hacen la competencia al Sexpe, cuando es precisamente este organismo el que, con la gente que tiene sobre el terreno, mejor conoce la realidad de las necesidades del mercado de trabajo.