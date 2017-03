La Junta atenderá en lo posible las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

No he leído las declaraciones en las que Vara diga que se han equivocado, como decía el Tribunal de Cuentas, en hacer las contrataciones para la Junta de Extremadura a través de GPEX, en vez de hacer bolsas de trabajo, para que la gente que está entrando a trabajar de manera masiva en la admon. pública lo haga por su capacidad y méritos...aprobando un examen, como se ha hecho hasta que empezó la crisis. Hasta el año 2010 se constituían una o dos bolsas al año de Informáticos...desde ese año no se ha convocado ninguna ¿Es que la informática ya no tiene demanda? Quizás ahora tenga más demanda que nunca, pues todo se hace a través de un ordenador. Pero todas las semanas hay ofertas para Informáticos a través de GPEX ¿ Qué es lo que pretenden mejorar los políticos, no han aprendido nada después de esta crisis?