Educación limitará a 50 centros de la región las reválidas de Primaria y ESO

Las famosas reválidas llegarán de nuevo este curso a la escuela extremeña. Pero no para determinar qué escolares superan el nivel educativo de turno y pueden pasar a la siguiente etapa, sino para conocer la situación de la enseñanza en la región. Porque ninguna de las pruebas que se llevarán a cabo este curso tendrán consecuencia académicas.

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, adelantó ayer, en el transcurso de una visita que realizó en Plasencia, que además de la prueba de evaluación a los escolares de tercero de Primaria, que se llevará a cabo por tercer año consecutivo en la región, habrá otras dos más.

Por un lado, la prevista para los alumnos de sexto de Primaria, que aunque se estrenó el pasado curso en Extremadura y en el conjunto del país no con poca polémica, en esta ocasión será muy diferente. Se desarrollará de forma similar a la que se llevará a cabo, por primera vez, en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

«Ambas reválidas o pruebas de final de etapa serán muestrales y no censales», anunció ayer Rodríguez de la Cruz; por lo que no alcanzarán al conjunto de la población escolar de ambos cursos. «Cada una de ellas se realizará en 50 centros de la región, tanto públicos como concertados, entre los meses de mayo y junio», agregó el secretario general de Educación.

Porque el objetivo de estas reválidas no es determinar qué alumnos superan Primaria, en el caso de sexto, para pasar a ESO, ni tampoco quienes son los que pueden acceder a Bachillerato, en el caso de cuarto de Secundaria. Objetivos, cabe recordar, de estas pruebas cuando se incluyeron en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

Sin embargo, la polémica surgida en torno a esas consecuencias, y la petición mayoritaria de la comunidad educativa en el conjunto del país para que las reválidas no las tuvieran, provocó el cambio por parte del Gobierno central. «El fin de estas reválidas es ahora evaluar el sistema educativo, por eso serán muestrales, porque no tendrán efectos académicos ni de ningún tipo», reiteró Rodríguez de la Cruz. Aunque recordó que en Extremadura se harán porque a ello obliga el Gobierno central, «nos parece positivo el cambio de criterio decidido, puesto que ya no tendrán consecuencias académicas y sí servirán, por el contrario, para conocer la marcha del sistema educativo».

Rodríguez de la Cruz aseguró también que la Consejería de Educación está trabajando ya en las instrucciones que determinarán el desarrollo de las pruebas para darlas a conocer a los centros, porque su objetivo es que se realicen entre los meses de mayo y junio. «Ya estamos preparando la normativa», confirmó. «Aunque antes el Ministerio tiene que publicar una orden –la misma para ambas reválidas– para que después nosotros podamos regular la nueva estructura de estas pruebas, ya estamos ultimando la instrucción porque sabemos en qué sentido irá la orden del Ministerio puesto que hemos colaborado en ella», explicó.

Junto a las reválidas de sexto de Primaria y cuarto de Secundaria, Extremadura repetirá este curso la prueba en tercero de Primaria también y se estrenará la que sustituye a la prevista en segundo de Bachillerato. La EBAU (Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad), que se parecerá a la Selectividad, se celebrará en Extremadura los días 6, 7 y 8 de junio, mientras que la convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 4, 5 y 6 de julio.