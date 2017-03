El centro de Almendralejo ve «precipitación y poco rigor» en la UEx para impartir Periodismo

La intención de incorporar el grado de Periodismo a la UEx se ha sustanciado en un tiempo récord. La presentación y aprobación de una memoria justificativa en la última junta de centro de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de Badajoz fue el pasado 24 de febrero. Y su votación prácticamente unánime (21 papeletas a favor, cuatro abstenciones, 0 en contra) en la comisión de Planificación Académica tuvo lugar este martes, 7 de marzo. Así, su propuesta llegará con mayores posibilidades al consejo de gobierno de la universidad este mismo mes.

Esta repentina agilidad administrativa ha indignado a la directora del Centro Universitario Santa Ana, de Almendralejo, Carmen Fernández-Daza. Se queja de que su centro (adscrito a la UEx y que no recibe subvención ninguna) puso sobre la mesa este proyecto mucho antes y los órganos universitarios lo han ignorado. En su opinión, la UEx ha acelerado los trámites solo cuando ha visto que existía un proyecto firme impulsado por el centro adscrito de Almendralejo.

Fernández-Daza aporta como prueba el acta de una junta extraordinaria del Centro Universitario Santa Ana del 20 de mayo de 2016. En el orden del día hubo un único punto sobre propuestas de ampliación de titulaciones de grado. Se planteó la posibilidad de solicitar a la UEx la titulación en Farmacia y el grado en Periodismo. La conclusión fue que la primera requería una inversión demasiado elevada. Tras un debate, «se aprobó que se solicitaría el Grado en Periodismo, pero antes de presentar la solicitud oficial era imprescindible realizar varios informes de viabilidad», dice literalmente el acta de mayo pasado. Posteriormente, con fecha de 10 de febrero de este año, salió del Centro Universitario un certificado de la junta de Gobierno del Santa Ana dirigido al rector, Segundo Píriz, «para que tenga a bien iniciar las gestiones que sean oportunas a fin de implantar la titulación de Grado de Periodismo en Almendralejo». Lleva el sello de registro de entrada en la UEx el 13 de febrero y adjunta una memoria justificativa de 12 páginas.

Este documento anexo recoge antecedentes, recuerda las obligaciones de los poderes públicos y detalla con cifras la demanda de alumnado que hay en Periodismo. También justifica la pertinencia de implantar este grado en Almendralejo, calcula el aumento de alumnos que tendría la UEx, explica que esta formación haría hincapié en la nueva forma de ejercer la profesión desde la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías, y por último aporta consideraciones sobre la riqueza que aportaría a Almendralejo.

Además, enumera y concreta el perfil de las contrataciones necesarias: once profesores más tres personas como personal de administración y servicios. Al final, habla de 200.000 euros de inversión inicial prevista entre obras de adaptación y adquisición de material.

«Ni una llamada ni un correo»

Con esta documentación, en teoría en manos del rector el 13 de febrero según el sello de la UEx, se celebró el 24 de febrero la junta de centro de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. Allí se aprobó una memoria simplificada del Grado de Periodismo, cuatro folios donde se explica qué se estudiaría en esta facultad, el número de estudiantes de nuevo ingreso (Entre 25 y 90) y la justificación del interés de la propuesta: «Son estudios que tienen una gran demanda, interés social y la posibilidad de asociarlo a otras titulaciones relacionadas. También recoge esta memoria abreviada los objetivos, competencias generales, requisitos de acceso y el plan de estudios.

Con ambos informes se llegó a la comisión de Planificación Académica de la UEx, celebrada este martes. Se votó y el resultado fue de abrumadora mayoría a favor de poner Periodismo en Badajoz y no en Almendralejo, tal y como informó HOY en la edición de ayer.

Según Fernández-Daza, no estaba en el orden del día que se votaran ambas propuestas para implantar Periodismo en la UEx. «Estamos molestos y preocupados –manifestó ayer la directora del Santa Ana– porque si se solicita una titulación en una universidad pública debe haber unos informes rigurosos. También asegurarse de que haya aulas, equipamiento, medios humanos y económicos, pues no se conocen las partidas presupuestarias de que disponen. Hace poco se hablaba de que había falta de espacio y de despachos tras el derribo del ‘cubo’ y de repente piden una titulación. Nos parece que no ha habido rigor y sí una precipitación tremenda», dice Fernández-Daza, dolida con el comportamiento de la UEx.

Su sensación es que la institución que tutela su centro se ha adelantado a su iniciativa pues la cronología de los hechos da a entender que la facultad ubicada en Badajoz se ha interesado por impartir Periodismo solo cuando Almendralejo ha iniciado los trámites para hacer lo mismo. «Este martes ni yo sabía que se iba a votar nuestra propuesta. No ha habido ni una llamada ni un correo electrónico. Mi opinión no es ya sobre el rigor administrativo sino de los principios de educación que debería haber entre compañeros».

UEx: «Ahora es el momento»

Por su parte, el portavoz de la UEx –hoy profesor y anterior decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación–, Agustín Vivas, insiste en que Periodismo siempre fue una titulación que quiso tener la UEx. «Si no se han iniciado antes los trámites –dice– es porque no había posibilidades, pero ahora es el momento porque ha concluido la adaptación de grados y másteres al plan Bolonia. Por eso el rector inició una ronda de contactos con los decanos con el objetivo de ajustar la oferta de titulaciones con la demanda».

Además, señala que en una junta de facultad del año 2009 ya se habló de la posibilidad de traer Periodismo a la UEx. Fue un 9 de marzo y en el acta se habla de solicitar unas ayudas para la mejora de la Calidad Docente con el fin de incluir la formación en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas.