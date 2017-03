El repunte nacional de la violencia machista no se refleja en la región

Los datos relacionados con la violencia de género en las primeras semanas del año provocaron la alerta. Antes de que acabara febrero, a día 23, España ya contabilizaba 18 asesinatos machistas, el dato más elevado de las últimas décadas. Y este fin de semana se han sumado otras dos agresiones en Palencia y Gran Canaria. Una de las últimas agresiones mortales se adjudicó a Extremadura, la del marido de 93 años que el mes pasado mató a su mujer, de 91, en Villanueva del Fresno. Si bien este hecho luctuoso no se considera un caso de violencia de género, aunque la Delegación del Gobierno en Extremadura lo inscribiera como tal antes de que la propia hija manifestara públicamente que no fue así y argumentara que fue un acto de compasión.

LLAMAR AL 016 es un teléfono para llamar si eres víctima de maltrato o si conoces un caso cercano de violencia machista. Es gratuito, funciona las 24 horas del día los 365 días del año y no deja rastro en la factura del teléfono. Nadie sabrá que has llamado. Es confidencial.

Con esta tesis coincide la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex) Elisa Barrientos, quien maneja unos datos relacionados con la violencia de género en la región que no dan lugar a que esta alarma nacional se extienda a Extremadura. Lógicamente, Barrientos está preocupada porque esta lacra aún no está erradicada. Pero las estadísticas que tiene no indican ningún repunte. Hasta finales de febrero de este 2017 el Imex había registrado 120 denuncias y 85 órdenes de protección.

Según la estadística del primer trimestre de 2016 en la región se presentaron 612 denuncias y se resolvieron 127 órdenes de protección, mientras que en 2015 las cifras fueron de 97 y 573 respectivamente, de modo que no se aprecia que los datos se hayan disparado a falta de menos de un mes para completar el primer trimestre de 2017.

Según Barrientos, «estos datos van en la línea de los de años anteriores, lo que pasa es que cada vez que hay un asesinato aumenta el miedo y la percepción del riesgo entre muchas mujeres». En cualquier caso, subraya que «todas las medidas que se adopten para reducir la violencia de género son pocas».

Y en cuanto a la fluctuación del número de denuncias añade que esta referencia puede tener varias interpretaciones pues es complicado saber si hay más denuncias porque hay más violencia machista o los repuntes se deben a que hay mayor concienciación de las mujeres, que saben que ahora tienen más recursos para salir de su situación. «Además, con una denuncia siempre se puede actuar de una manera más firme», deja claro la directora del Imex.